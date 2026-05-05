Imate 30 dana da dođete do novca od Grada: Doznajte tko sve ima pravo na pomoć za štetu od nevremena

Grad Zagreb u utorak 5. svibnja otvorio je Javni poziv za dodjelu novčane pomoći građanima čija je imovina stradala u snažnom nevremenu koje je u ožujku pogodilo metropolu. Prijave su otvorene idućih 30 dana, odnosno do 4. lipnja 2026. godine.

Tijekom razdoblja prijave u posebnoj web-aplikaciji građani su evidentirali ukupno 4874 oštećenja na imovini.

3851 prijava odnosi se na stambene objekte

881 prijava podnesena je za oštećenja na osobnim vozilima

142 prijave odnose se na poljoprivredne površine i infrastrukturu.

Na kućama i stanovima najkritičnija su oštećenja na krovištima (2767), dok su značajne štete zabilježene i na stolariji, fasadama i ogradama. Mobilni timovi Grada Zagreba dosad su obišli više od 4500 lokacija, što čini oko 93 % svih prijavljenih šteta, a preostali obilasci trebali bi biti gotovi u roku od sedam dana.

Kriteriji za ostvarivanje prava na pomoć

Temelj za isplatu sredstava je Odluka Gradske skupštine donesena 23. travnja. Pomoć mogu ostvariti fizičke osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

vlasnici su ili suvlasnici oštećene obiteljske kuće, stana ili vozila

u vrijeme nevremena imali su prijavljeno prebivalište ili boravište u Zagrebu

pravodobno su podnijeli početnu prijavu štete u gradskoj aplikaciji.

Novčana pomoć odobrava se u visini od 70 % procijenjene štete, a definirani su i maksimalni iznosi:

do 15.000 eura za oštećenja na građevinama (vanjska ovojnica, krov, dimnjak, fasada, stolarija)

do 5000 eura za oštećenja na osobnim vozilima kategorije M1

maksimalni ukupni iznos pomoći može dosegnuti 20.000 eura

kod stanova se pomoć odobrava isključivo za oštećenja vanjske stolarije i vrata.

Kako i gdje podnijeti dokumentaciju?

Svi prijavitelji koji su štetu ranije prijavili u aplikaciji o detaljima poziva bit će obaviješteni e-mailom. Dokumentacija se podnosi Gradskom uredu za gospodarstvo, ekološku održivost i strategijsko planiranje na dva načina:

preporučenom poštom na adresu Trg Stjepana Radića 1 osobno u pisarnicama gradske uprave.

Za sve dodatne upite građanima je na raspolaganju e-adresa nevrijeme@zagreb.hr, a kompletne informacije dostupne su na službenim web-stranicama Grada Zagreba.