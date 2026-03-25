Nekim građanima naglo porasli računi za struju: Evo što napraviti i kako dobiti povrat novca

Građani se žale kako su im s ugradnjom digitalnih brojila koja se mjesečno očitavaju, stigli i značajno veći računi od Hrvatske elektroprivrede.

Na ovaj problem upozorila je i zastupnica Centra Marijana Puljak koja kaže da dobiva pritužbe građana, a da im je zajednički nazivnik ugradnja novih digitalnih brojila koji se očitavaju daljinski. Zato je nadležnom ministarstvu poslala niz pitanja vezano uz pritužbe.

Ista pitanja uputili smo HEP-u. Oni nam kažu da je povećanje računa posljedica kombinacije više čimbenika.

"Kupci mogu imati mjesečni ili polugodišnji način obračuna, koji se temelji ili na stvarnom očitanju brojila ili na procjeni operatora distribucijskog sustava (HEP ODS-a).

Ako je račun temeljen na stvarnom očitanju, iznos računa odgovara evidentiranoj potrošnji električne energije u obračunskom razdoblju. U tom slučaju, visina računa ovisi o stvarnim navikama potrošnje, vremenskim uvjetima (primjerice hladnijem vremenu i većem korištenju grijanja) te broju dana obuhvaćenih obračunom. Ako je račun temeljen na procjeni, moguće je da procijenjena potrošnja odstupa od stvarnog stanja brojila.

U takvim situacijama, svaki kupac ima pravo uložiti prigovor na račun, uz dostavu očitanog stanja brojila, te zatražiti korekciju obračuna i/ili mjesečnih novčanih obveza", navode u odgovoru.

Povećanje cijena

Podsjećaju da je na temelju Uredbe Vlade RH o izmjenama i dopuni Uredbe o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije, koja vrijedi do 31. ožujka 2026., došlo do povećanja cijene električne energije za kućanstva u dijelu računa koji se odnosi na energiju, od 1. studenoga 2025. te u dijelu računa koji se odnosi na mrežarinu (naknadu za prijenos i distribuciju), od 1. siječnja 2026.

Ukupno povećanje računa kućanstva s prosječnom potrošnjom u Hrvatskoj, iznosi oko 12 posto u odnosu na račune izdane prije 1. studenoga 2025. godine, navode.

Također, skreću pažnju na postojanje mogućnosti da su neki od kupaca u prethodnom šestomjesečnom razdoblju potrošili više od 3.000 kWh električne energije, zbog čega im se na temelju Uredbe Vlade, obračunava cijena uvećana za 35 posto.

Digitalna brojila

HEP nam je, na naš upit odgovorio kako napredna brojila omogućuju korisnicima dobivanje mjesečnih računa temeljenih na stvarnoj potrošnji, umjesto akontacijskih obračuna, čime se izbjegavaju veća odstupanja i naknadne korekcije.

"To su, međutim, tehnički uređaji koji, kao i sva druga oprema u elektroenergetskom sustavu, rade u složenim i često zahtjevnim uvjetima distribucijske mreže te su neminovno izloženi mogućnosti kvara.

Ipak, uzimajući u obzir vrlo velik broj ugrađenih uređaja, evidentirani broj rashodovanih (neispravnih), statistički je zanemariv te predstavlja prihvatljivu razinu odstupanja u odnosu na ukupnu instaliranu bazu.

Naime, na dan 31. prosinca 2025. godine u distribucijskoj mreži bilo je ugrađeno ukupno 1.275.769 naprednih brojila, od čega ih je samo u 2025. godini ugrađeno 382.985.

U odnosu na ukupan broj ugrađenih naprednih brojila, udjel rashodovanih uređaja iznosi svega 0,8 promila.

Drugim riječima, riječ je o statističkoj pojavi koja ne odstupa od uobičajenih tehničkih standarda pouzdanosti ovakvih sustava.

Svaka uočena nepravilnost na obračunskim mjernim mjestima (OMM) analizira se i rješava pojedinačno, uz detaljno utvrđivanje uzroka. Naime, odstupanja u radu uređaja ne proizlaze nužno iz kvara samog mjernog mehanizma, već mogu biti posljedica različitih tehničkih i vanjskih čimbenika. U takvim slučajevima provodi se odgovarajući postupak provjere i, po potrebi, korekcija obračuna", odgovaraju iz HEP-a.

Što napraviti u takvoj situaciji?

Ako korisnik smatra da brojilo neispravno bilježi potrošnju električne energije, prvi je korak provjera instalacija u samom objektu: jesu li uistinu isključeni svi osigurači i postoji li „skriveno“ trošilo ili kvar na instalaciji koji može uzrokovati potrošnju.

Ako korisnik i dalje sumnja da brojilo bilježi potrošnju bez stvarnog razloga, može se obratiti nadležnom distribucijskom području HEP ODS-a.

Zahtjev se može predati telefonski, elektroničkom poštom, poštom ili osobno.

Prema Pravilniku o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom, operator sustava je dužan, na pisani zahtjev korisnika mreže, provesti provjere ispravnosti brojila i pripadajuće mjerne opreme.

Rok za provedbu propisan je Pravilnikom o uvjetima kvalitete opskrbe električnom energijom (NN 84/2022) i iznosi osam dana od zaprimanja zahtjeva.

Ako se provjerom ustanovi da su brojilo ili pripadajuća mjerna oprema neispravni, operator sustava snosi cjelokupni trošak zamjene brojila ili dijelova mjerne opreme te trošak same provjere. Nadalje, ako se utvrdi da je neispravnost utjecala na obračunske mjerne podatke, na temelju kojih opskrbljivač izdaje račun, operator postupa sukladno odredbama članka 85. Pravilnika o općim uvjetima te ispravlja obračun za prethodno razdoblje.

U slučaju da se utvrdi kako je brojilo ispravno, a korisnik i dalje izražava sumnju, može zatražiti dodatno ispitivanje brojila kod Državnog zavoda za mjeriteljstvo.

Rezultat tog ispitivanja je službeno Izvješće o ispitivanju koje se dostavlja korisniku i HEP ODS-u. Ako nalaz potvrdi ispravnost brojila, trošak zamjene, demontaže i provjere snosi podnositelj zahtjeva, odnosno korisnik, u skladu s važećim Cjenikom nestandardnih usluga u distribuciji električne energije, odgovaraju iz HEP-a.