Pula oštro osudila novi napad na strance: "Marljiv i odgovoran radnik mora biti siguran"

Dva napada na strane radnike u deset dana dovele su i do reakcije Gradske uprave, a policija još istražuje sve okolnosti.
Nakon napada na mladića iz Indije prije desetak dana, u Puli je u subotu navečerzabilježen novi napad na strane radnike,na Monte Zaru, što su u nedjelju najoštrije osudili iz pulske Gradske uprave te istaknuli da je Pula grad u kojem je svatko bio i jest dobrodošao.
"Pula je grad u koji je svatko oduvijek bio i jest dobrodošao, mjesto mira, tolerancije i suživota – convivenze. Upravo stoga Grad Pula-Pola najoštrije osuđuje čin nasilja koji se sinoć dogodio na Monte Zaru", poručili su iz pulske Gradske uprave.
U našem Gradu, dodali su, svaka osoba, posebice netko tko odgovorno i marljivo radi, mora biti sigurna i zaštićena.
"Svaki oblik nasilja, pogotovo nad ljudima koje neki umovi očigledno percipiraju drukčijima, neprihvatljiv je", istaknuli su te dodali da očekuju da policija reagira promptno i brzo pronađe počinitelje i da će oni nakon toga biti strogo kažnjeni.