Potvrđen novi slučaj opasne bolesti! Nikola se slomio pred kamerama: "Ljubila me dok sam se opraštao"

Potvrđen je novi slučaj kuge kod malih preživača i to u Zadarskoj županiji.

Na teren su izašle nadležne veterinarske službe koje su na poljoprivrednom gospodarstvu eutanazirale 66 ovaca i janjadi i šest koza.

Podsjetimo, prvi slučaj kuge kod preživača pojavio se prije nešto više od mjesec dana na području splitsko-dalmatinske županije.

Trenutačno je bolest potvrđena na pet gospodarstva, a dosad je eutanazirano 148 grla stoke.

"Da ste bili prekjučer kad sam se opraštao od jedne ovce koja je mene ljubila. Što mislite kako je meni bilo? Što da radim. Ne možeš imati snage gledati kako uništavaju", poručio je stočar Nikola Surla.

