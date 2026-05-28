Strašno ubojstvo Luke Milovca ogolilo cijeli sustav: Jesu li doživotna robija i zaštitni nadzor rješenje? Ovo su iskustva drugih zemalja

Nakon ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca, koje je šokiralo cijelu zemlju, uslijedili su dani tišine. Tišine koja je govorila puno više od riječi. One koja jasno poručuje – promijenite nešto.

To je ubojstvo ogolilo potpuno nefunkcioniranje čitavog sustava. Ubojica Kristijan Aleksić je, naime, već ranije ležao u zatvoru zbog sličnog ubojstva, a protiv njega se vodio i postupak zbog ilegalnog oružja.

Zbog toga se postavilo se pitanje kakve zakone imamo, kakvu provedbu i je li se tragedija mogla izbjeći?

Kako do promjene?

Za razliku od Slovenije, gdje je jedno tragično ubojstvo dovelo do ostavki ministara unutarnjih poslova i pravosuđa, u Hrvatskoj se rade inspekcijski nalazi i traži krivac u trulom sustavu koji jedva funkcionira. Pa je tako ministar pravosuđa Damir Habijan oformio radnu skupinu i dao im rok od dva tjedna za prijedloge izmjena.

"Ova reforma u dva tjedna možda neće ispuniti očekivanja", u razgovoru s reporterkom Provjerenog Emom Branicom rekao je Aleksandar Maršavelski s Katedra za kazneno pravo Pravnog fakulteta u Zagrebu.

Osim prijedloga za uvođenje doživotnog zatvora, radna skupina sad radi na prijedlogu boljeg i duljeg zaštitnog nadzora nakon izlaska opasnih zatvorenika na slobodu.

"U svakom slučaju, te izmjene, taj nadzor, mi ćemo rezultate vidjeti tek nakon pet, deset godina. To se neće primijeniti na Aleksića s obzirom da se ne može novi zakon primijeniti retroaktivno na njega", pojasnio je Maršavelski.

"Nešto se brzo mora promijeniti"

Slučaj Aleksić je ogolio i digitalizaciju sustava, frazu koju smo toliko puta čuli da bismo saznali da sudovi na različitim razinama nemaju isti uvid u nečiju osuđivanost ili postupke koji se vode.

U sklopu reforme javne uprave i pravosuđa, značajan dio od ukupno 637 milijuna eura usmjeren je na elektroničku komunikaciju sudova sa strankama i interoperabilnost baza podataka. Nevjerojatno da ovo potonje ne funkcionira.

"Takvi slučajevi nas uče i navode da se u našem pravosudnom sustavu u odnosu na takve počinitelje nešto vrlo ozbiljno mora promijeniti", ustvrdila je odvjetnica Danija Budimir.

I sad se traži brzopotezno rješenje kompleksnog sustava, koji grca u problemima.

Više o ovoj temi možete pogledati u videoprilogu.