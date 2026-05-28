Dogovor o primirju SAD-a i Irana je postignut, tvrde izvori, ali čeka se - Trump

Sjedinjene Države i Iran postigli su u četvrtak okvirni dogovor o produljenju krhkog primirja na Bliskom istoku i ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca, ali izvori tvrde da se još uvijek čeka jedna osoba - Donald Trump.

Potpisivanje 60-dnevnog memoranduma o razumijevanju (MOU) predstavljalo bi najznačajniji diplomatski proboj od početka rata, no konačni sporazum koji bi zadovoljio Trumpove zahtjeve vezane uz iranski nuklearni program zahtijevao bi dodatne intenzivne pregovore, tvrde dvojica američkih dužnosnika i regionalni izvor uključen u pregovore.

"Ovo je sporazum kojim sve strane dovodimo za pregovarački stol. Detalje ćemo razraditi tijekom pregovora", rekao je dužnosnik za Axios.

Sporazum je, kako kažu, u najvećem dijelu dogovoren još u utorak, ali su obje strane morale dobiti odobrenje najvišeg vodstva. Amerikanci tvrde da su Iranci naknadno poručili kako imaju potrebna odobrenja i spremni su potpisati sporazum. Iran to zasad nije potvrdio.

Trump nije odmah dao zeleno svjetlo. "Predsjednik je posrednicima poručio da želi nekoliko dana za razmišljanje", rekao je jedan američki dužnosnik.

Što uključuje memorandum?

Pregovarači su već nekoliko puta tvrdili da su blizu dogovora, no sve se više puta urušilo. Memorandum bi podrazumijevao "neograničen" prolaz kroz Hormuški tjesnac, bez naplate prolaska ili napadanja brodova, a bi Iran morao ukloniti sve mine iz tjesnaca unutar 30 dana.

Američka pomorska blokada također bi bila ukinuta, ali postupno i proporcionalno obnovi komercijalnog pomorskog prometa. SAD bi izdao i određena izuzeća od sankcija kako bi Iran mogao slobodno prodavati naftu.

Iran bi se obvezao da neće razvijati nuklearno oružje. Također se navodi da će prve teme pregovora tijekom 60-dnevnog razdoblja biti zbrinjavanje iranskog visoko obogaćenog uranija i pitanje iranskog obogaćivanja uranija. SAD će se obvezati razgovarati o ublažavanju sankcija i oslobađanju zamrznutih iranskih sredstava. Sporazum bi uključivao i mehanizam kojim bi Iran ponovno mogao primati robu i humanitarnu pomoć.

Memorandum bi također predvidio završetak rata između Izraela i Hezbolaha u Libanonu, što je ranije bio predmet rasprave između Trumpa i Netanyahua.

Američki dužnosnici također tvrde da neće biti tajnih dogovora ni skrivenih klauzula vezanih uz sankcije ili financijska sredstva za Iran: "Što više Iranci budu spremni dati, više će dobiti zauzvrat".