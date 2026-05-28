Hrvatska će živjeti nogomet: Gradovi spremni za Vatrene, evo gdje će kafići raditi duže"

Do prvog sučevog zvižduka za Vatrene ostalo je manje od tri tjedna, a oni koji nisu posegnuli duboko u džep za kartu do Amerike utakmice će gledati uz pivo, ekipu i velike ekrane, a kafići će moći raditi duže.

"Donijeli smo odluku, slično kako su išli neki drugi gradovi u Hrvatskoj, da se produži trajanje, odnosno radno vrijeme dok igra hrvatska reprezentacija", rekao je gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević.

Zagreb će tako opet živjeti nogomet. Grad dopušta dulji rad ugostiteljima, a uz to se pripremaju i fan zone na Trgu bana Jelačića, izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Sara Duvnjak.

"U isto vrijeme moram reći da je i podnesen zahtjev Hrvatskog nogometnog saveza za fan zonu na Cvjetnom trgu", otkrio je Tomašević.

Dobra atmosfera na Jadranu

I Riječane očekuje dobra atmosfera.

"U prvom terminu će biti produženo do 1 u noći, u drugom do 4, a u posljednjem do 2. Tako da ugostitelji neće morati podnositi pojedinačne zahtjeve. Svima, naravno, želim da uživaju u utakmicama, a reprezentaciji pobjedu i uspjeh", poručila je Iva Rinčić, gradonačelnica Rijeke.

I grad Perišića, Vuškovića i Vlašića spreman je stati uz svoje reprezentativce. Njihovi sugrađani utakmice će pratiti praktički na svakom kantunu.

"Produžit će se radno vrijeme i za početak, za prve tri utakmice. Vidjet ćemo onda razvoj događaja ja sam uvjeren da bi mogli i dalje, ali evo, prepustimo sve da ljudi uživaju i Split je maksimalno otvoren", rekao je gradonačelnik Splita Tomislav Šuta.

Splitski ugostitelji moći će raditi još oko dva sata nakon utakmica reprezentacije, dok se za ostale susrete odluke još razmatraju. O mogućim produženjima još razgovaraju i u Dubrovniku pa službena izjava o ovoj temi nije stigla, ali i u Osijeku su ugostitelji zadovoljni.

"Sada dolazi pravo vrijeme za ugostitelje, kada se cijela nacija ujedini oko navijanja za našu reprezentaciju. To je jedno dosta lijepo, izazovno vrijeme i Grad je izašao u susret i odobrio nam da te sve utakmice ispratimo do nekih sitnih jutarnjih sati", objasnio je Gordan Šestić, predsjednik Udruge ugostitelja Grada Osijeka.

Ranije utakmice gledat će se do jedan ujutro, a one kasnije čak do pet

"Možemo ispratiti cijelu utakmicu od zagrijavanja, ispratit je u cijelosti pa onda, nadam se, i proslaviti dobar rezultat naše reprezentacije", rekao je Šeštić.

I dok se pravila još usklađuju od grada do grada, jedno je sigurno: grupna faza Svjetskog prvenstva u Hrvatskoj će se gledati do sitnih jutarnjih sati. A prođu li Vatreni dalje, teško da će uopće itko imati i potrebu spavati.