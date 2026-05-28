Obrtnici ogorčeni Vladinim mjerama, neki planiraju i gašenje: "Sram me reći da bih opet trebala dizati cijene"

Frizeri, pedikeri, kozmetičari i ostali koji imaju paušalni obrt, naći će se na udaru novih mjera jer će morati plaćati više. Novinar Nove TV Vanja Margetić razgovarao je s vlasnicom obrta za uređenje kućnih ljubimaca.



"Meni je grozno, ja se stvarno osjećam očajno, zato što u zadnjih par godina svakih šest mjeseci dižem cijene, ne zato što mi se hoće, nego zato što moram, jednostavno ne mogu pratiti situaciju koja je. S ovim podizanjem nameta, ja opet gubim - trenutno sam u razredu od 30 do 40 tisuća, prošle godine sam imala 38,5. Podignula sam cijene, prijeći ću sigurno 40 ove godine, što znači da ću dobiti 2 tisuće eura više poreza nego što sam imala. Znači, u minusu sam i šta da radim, nekako se moram poravnati", ispričala je Petra Puvača Klingor, vlasnica obrta za uređenje kućnih ljubimaca.

"Ja znam da je svima sve poskupjelo i ja imam tu sreću i privilegiju da sa dizanjem cijena mogu doći. To će na kraju doći do krajnjeg korisnika, on će biti u problemu, kukat će se opet Vladi, Vlada će morati dizati minimalac, opet će se to preliti nama i vrtimo se konstantno u krug", dodala je.

Kaže, još nema izračun o podizanju cijena, a boji se da bi neki obrti zbog novih mjera morali i "preseliti".

"Mene je doslovno sram reći ljudima da bih ja opet trebala dizati cijene. Idemo u iduću godinu, vidjet ću koliko će me ova priča koštati, a onda ćemo se po tome, ali nešto će se morati napraviti. Ja sam u situaciji da ne mogu zatvoriti svoj obrt i otvoriti ga negdje vani gdje mi je povoljnija porezna situacija, ali imam kolega paušalista koji mogu, tako da bojim se da će ova mjera, osim što će nas natjerati da dižemo cijene, imamo manje novaca sa većim cijenama i natjerati neke od kolega da zatvore i otvorene gdje mi je povoljnije", ispričala je.

Poruka za Vladu: Ne treba se lomiti na onima kojima je najteže

"Meni je užasno žao što je došlo do toga, jer kada se otvorila opcija paušalnog obrta, to je bio super jednostavan način ljudima da uđu u poduzetništvo. Da kad nisi siguran, a htio bi probati - imaš nekakav oblik koji nije toliko naporan, ne treba ti knjigovođa, nisu tolika davanja da te pokopaju odmah u startu. Ono što vlada priča, da su narasli brojevi, zapravo ne razmišlja o tome da je hrpetina ljudi iz nekakvog fuša kojeg su radili na crno, to ozakonila. Znači, mi smo sad dobili novih više od 70 tisuća poreznih obveznika zato što smo se usudili upustiti. Mi sa obrtom riskiramo sve", rekla je Puvača Klingor.

"Apsolutno se slažem i porezna reforma je potrebna, ali ne lomiti na onima kojima je najteže. Znači, mi privatni poduzetnici, mi obrtnici smo u pravilu samozaposleni i često jedini zaposleni. I sad će se dogoditi da na nama, koji ovako jedva krpamo kraj s krajem, da će se nama dizati nameti. Definitivno socijalna država - da, porez po zaradi - da. Ali treba to posložiti u nekakve okvire koji su realni i održivi i koji ne guše one koji zapravo pune proračun", dodala je.