Skandal na otkrivanju spomenika, uzvanici stigli, a onda šok: "Napravljen je razdor među braniteljima"

Spomen obilježje za devetoricu poginulih branitelja s područja župe sv. Roka Vinjani ipak nije otkriveno, kako je planirano, nakon svečanosti Tomislavljevu u Vinjanima.

Na svečanost koju su organizirali Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Imotske krajine i Župa sv. Roka Vinjani pristigli su danas i brojni mještani, rodbina i prijatelji, ali i visoki uzvanici, među kojima su bili izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića - potpredsjednik Sabora Ante Sanader, izaslanica Ministarstva hrvatskih branitelja Ivana Serdarević, kao i izaslanstvo Splitsko-dalmatinska županije predvođeno županom Blaženkom Bobanom i dožupanom Antom Šošićem.

Nakon izvođenja himne i minute šutnje uslijedilo je polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod velikog spomen-križa na Tomislavljevu, a onda i misa koju su predvodili imotski gvardijan fra Zoran Kutleša i vikar župe sv. Roka fra Jakov Udovičić. Ipak, otkrivanja spomenika - nije bilo.

Iako su mnogi koji su stigli na svečanost samo otkrivanja ostali začuđeni, Udruga 3. bojne 4. brigade ZNG Imotski sokolovi u priopćenju je ranije objasnila da nisu zadovoljni načinom na koji je projekt realiziran.

Istaknuli su kako ni Udruga ni pojedini članovi obitelji poginulih branitelja nisu bili upoznati s izgledom i sadržajem spomenika, što smatraju neprihvatljivim. Posebno naglašavaju kako se među imenima na spomeniku nalazi i šest pripadnika 3. imotske bojne, zbog čega smatraju da su njihove obitelji i suborci trebali biti uključeni u cijeli proces, piše Radio Imotski.

"Napravljen je razdor među braniteljskom populacijom", poručili su, dodajući da na spomeniku nedostaju obilježja poput naziva postrojbe, mjesta pogibije i hrvatskih simbola.

Istaknuli su da se ovakvim pristupom vrijeđa uspomena na poginule hrvatske branitelje i da "Imotski sokolovi" ne stoje iza projekta niti njegove izvedbe.