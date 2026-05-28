Gdje god se pojave, intervenira i policija: Tko mjesecima zagorčava život obitelji Dolić?

Provjereno večeras donosi jubilarnu 800. epizodu.

Emisija Nove TV već je više od 18 godina sinonim za istraživačko novinarstvo u Hrvatskoj, a redakcija koju čine Ema Branica, Maja Medaković, Ana Malbaša, Danka Derifaj, Barbara Majstorović Ivezić, Jelena Rastočić, Nikolina Cetinić i Martina Pandža Brnić, predvođena urednikom Matom Barišićem, donijela je stotine nevjerojatnih priča, istraživala propuste u radu institucija, prokazivala prevarante, ispričala teške ljudske sudbine, a neke živote i promijenila.

Osamstota epizoda Provjerenog Foto: DNEVNIK.hr

Večeras donose novi nastavak priče o obitelji Dolić koja već mjesecima trpi lažne dojave. Gdje god se pojave intervenira policija, zbog dojava za nasilje, ubojstvo, a sada i za bombe i to sve putem anonimne aplikacije MUP-a.

Iako se, kada je Provjereno prvi put donijelo priču, činilo da je policija nadomak uhićenju, dva mjeseca kasnije - pomaka nema.

Reporterka Provjerenog Jelena Rastočić istražuje zašto počiniteljima još uvijek nitko nije ušao u trag?

Provjereno - Obitelj Dolić Foto: DNEVNIK.hr

Noćna mora Vinka Dolića i njegovih bližnjih ne prestaje. Intervencije policije i lažne dojave za nasilje, ubojstva, pa i za bombe, i dalje ih prate. Ovoj obitelji život zagorčava netko tko putem aplikacije MUP-a anonimno šalje lažne dojave.

"Recimo u Lipiku i Pakracu, PU Pakrac, odlučili su da na takve dojave više ne izlaze, međutim nazovu telefonom da provjere je li situacija kod kuće u redu. Takvih dojava ima jako puno", Vinko Dolić otkriva za Provjereno da se niti nakon dva mjeseca ništa nije promijenilo.

Nakon prve priče Provjerenog policija nikog nije uhitila, već je slučaj prebacila u ruke DORH-a koji u njihovoj ladici već dva mjeseca stoji iz nevjerojatnog razloga. Oštećenik Vinko Dolić još uvijek nije ispitan. U međuvremenu, dojave otkrivaju da netko očito zna svaki njihov kontakt i kretanje.

Provjereno - Tko zagorčava život obitelji Dolić? Foto: DNEVNIK.hr

"Nenadano smo odlučili provesti vikend u Opatiji. Odmah u subotu navečer, bile su dvije dojave u Opatiji, da tučemo dijete, da maltretiramo dijete, da vičemo na njega, galamimo i takve stvari", kaže Vinko te prepričava kako je izgledao susret s policijom.

"Čak sam im se i javio čim sam vidio da ulaze na recepciju hotela, da im skratim muke, da me ne traže po hotelu. Mi smo sjedili na terasi, ja kažem: 'Dečki, pretpostavljam da mene tražite.' Da, ispostavilo se da je tako, objasnio sam im o čemu se radi".

Dok je supruga bila na informacijama u školi, stigla je dojava o bombi. Odmah su, kažu, znali da je bila vezana za njih. Iako je netko više od stotinu puta lažno uzbunio i poslao policiju na nepostojeću intervenciju te očito zloupotrebljava anonimnu aplikaciju, policija tvrdi da mu se ne može samo tako ući u trag.

Provjereno - Tko zagorčava život obitelji Dolić? Foto: DNEVNIK.hr

Reporterka Jelena Rastočić istražuje postoji li zaista anonimno u cyber svijetu? Tražila je i odgovore od institucija kako je moguće da se lažnim dojavljivačima jamči anonimnost, a žrtva ostaje prepuštena sebi.

Budite i ovaj četvrtak uz najjaču i najdugovječniju istraživačku emisije u zemlji i gledajte 800. epizodu Provjerenog nakon Večernjih vijesti na Novoj TV!