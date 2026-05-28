Samo dva grada u Hrvatskoj nude kremaciju pokojnika, no to bi se uskoro moglo promijeniti

Gradska pogrebna poduzeća prate svjetske trendove, a kremacija pokojnika je sve traženija.

"Grad Osijek i grad Zagreb su jedini koji imaju uslugu kremacije. Interes je sve veći. S obzirom na to da smo mi tradicionalno podneblje klasičnih pokopa ima između 1200 i 1400, dok kremacija ima 250 do 300 godišnje", rekao je Vedran Novokmet, direktor osječkog Ukopa.

Da isto planiraju uvesti u Splitu, najavio je Petar Bilobrk, direktor groblja Lovrinca.

Radna snaga kao gorući problem nije zaobišla ni groblja. Grobara nedostaje. No, direktor osječke gradske tvrtke, poručuje, da trenutno nemaju problema.

"Grad Osijek trenutačno nema problema, ali da su teška djelatnost takva -zanimanja jesu", poručio je Novokmet.

"Nije lako kad netko izgubi člana obitelji. To je preteška i tužna situacija. Normalno, svi zaposlenici moraju se ponašati krajnje odgovorno, pedantno s pijetetom i dignitetom", poručio je Bilobrk.

