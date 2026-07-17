FOTO Pronađene dvije avionske bombe uz Dunav

Na 1430. riječnom kilometru Dunava, oko tri kilometra sjeverno od Batine, jučer su uz obalu pronađene dvije avionske bombe zaostale iz Drugog svjetskog rata.

Dvije avionske bombe u blizini Batine - 6 Foto: PU osječko-baranjska

Dvije avionske bombe u blizini Batine - 5 Foto: PU osječko-baranjska

Zbog ozbiljnosti situacije i moguće opasnosti, policijski službenici Regionalne protueksplozivne jedinice Osijek danas će tijekom jutarnjih sati bombe uništiti na mjestu pronalaska, uz provedbu svih propisanih sigurnosnih mjera.

Dvije avionske bombe u blizini Batine - 3 Foto: PU osječko-baranjska

Dvije avionske bombe u blizini Batine - 2 Foto: PU osječko-baranjska

Dvije avionske bombe u blizini Batine - 1 Foto: PU osječko-baranjska

Mjesto događaja osiguravaju policijski službenici Postaje granične policije Beli Manastir kako bi se postupak mogao provesti sigurno i bez ugrožavanja građana, priopćila je PU osječko-baranjska.