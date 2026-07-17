FOTO Pronađene dvije avionske bombe uz Dunav

Dvije avionske bombe u blizini Batine - 6Foto:
PU osječko-baranjska
Dvije avionske bombe u blizini Batine - 5Foto:
PU osječko-baranjska
Zbog ozbiljnosti situacije i moguće opasnosti, policijski službenici Regionalne protueksplozivne jedinice Osijek danas će tijekom jutarnjih sati bombe uništiti na mjestu pronalaska, uz provedbu svih propisanih sigurnosnih mjera.
Dvije avionske bombe u blizini Batine - 3Foto:
PU osječko-baranjska
Dvije avionske bombe u blizini Batine - 2Foto:
PU osječko-baranjska
Dvije avionske bombe u blizini Batine - 1Foto:
PU osječko-baranjska
Mjesto događaja osiguravaju policijski službenici Postaje granične policije Beli Manastir kako bi se postupak mogao provesti sigurno i bez ugrožavanja građana, priopćila je PU osječko-baranjska.