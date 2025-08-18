Za cijelu županiju proglašena prirodna nepogoda: Štete su velike

Za cijelo područje Koprivničko-križevačke županije, odnosno za 22 općine i tri grada, u utorak je proglašena prirodna nepogoda suša, priopćili su iz ureda župana Tomislava Golubića.

Prema procjeni općinskih i gradskih povjerenstava štete su nastale na poljoprivrednim usjevima i dugogodišnjim nasadima te iznose od 30 do 100 posto, ovisno o kulturi.

Oštećeni trebaju prijaviti štetu u roku od osam dana od proglašenja prirodne nepogode. Općinska i gradska povjerenstvo dužna su unutar 15 dana izraditi prvo priopćenje o štetama.

Konačnu procijenjenu Županijskom povjerenstvu treba dostaviti u roku od 50 dana.

Uz Koprivničko-križevačku velike štete od suše pretrpjela je i susjedna Virovitičko-podravska županija na cijelom svom prostoru. Za to je područje već proglašena prirodna nepogoda.