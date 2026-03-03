Prioritet djeca, bolesni i trudnice: Hrvatska pokreće povratak građana s Bliskog istoka

Zbog ozbiljno pogoršane i nestabilne sigurnosne situacije na području Bliskog istoka i dijela susjednih država, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske poziva hrvatske državljane na najviši stupanj opreza, smireno i odgovorno postupanje te strogo pridržavanje uputa lokalnih vlasti.

Preporučuje se izbjegavanje svih putovanja u države zahvaćene aktualnom krizom, dok se hrvatskim državljanima koji se ondje već nalaze savjetuje boravak u zatvorenim i sigurnim prostorima, ograničavanje kretanja, izbjegavanje javnih okupljanja te kontinuirano praćenje službenih informacija. U slučaju prekida komunikacijskih veza potrebno je ostati na sigurnom mjestu do ponovne uspostave signala.

Evakuacijske aktivnosti

U koordinaciji s nadležnim državnim tijelima angažiran je zrakoplov Croatia Airlinesa radi evakuacije hrvatskih državljana.

U koordinaciji s nadležnim tijelima Republike Hrvatske i zrakoplovnom tvrtkom AirTrade, osiguran je dodatni zrakoplov koji će na povratku preuzeti hrvatske hodočasnike iz Države Izrael te ih sigurno prevesti u Lyon, odakle mogu doći do Zagreba.

Također, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo u stalnom je kontaktu s više zrakoplovnih kompanija radi organizacije mogućih evakuacijskih letova. U tijeku su razgovori, među ostalim, s kompanijama „Etihad Airways“ i „flydubai“, vezano uz mogućnost prijevoza dodatnog kontingenta hrvatskih državljana.

Prednost pri povratku imat će posebno ranjive skupine – djeca, bolesne osobe i trudnice. Istodobno se svim pogođenim putnicima savjetuje da se registriraju preko maila navedenima niže.

Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama

Svi hrvatski državljani koji na pogođenom području koriste hrvatske mobilne brojeve primit će sigurnosne obavijesti i upute putem Sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama. Unatoč tome, pozivaju se svi državljani da se izravno jave nadležnim diplomatsko-konzularnim predstavništvima putem niže navedenih kontakata.

Pozivaju se svi hrvatski državljani koji se nalaze u jednoj od niže navedenih država da kontaktiraju nadležna diplomatsko-konzularna predstavništva Republike Hrvatske:

Katar i Oman

Pokriva Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Katar

Telefon: +974 3311 1526

E-mail: croemb.doha@mvep.hr

Ujedinjeni Arapski Emirati

Generalni konzulat Republike Hrvatske u Dubaiju

Dežurni telefon: +971 50 905 5980

Telefon: +971 4 701 8300

E-mail: croconsulate.dubai@mvep.hr

Bahrein i Kuvajt

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Kuvajt

Telefon: 00965 253 88 705

E-mail: croemb.kuwait@mvep.hr

Saudijska Arabija, Jordan, Libanon i Sirija

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Arapskoj Republici Egipat (Kairo)

Dežurni telefon: +20 128 140 0344

Telefon: +20 2 2738 3155

E-mail: crocons.cairo@mvep.hr

E-mail: croemb.cairo@mvep.hr

Irak

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Irak (Bagdad)

Dežurni telefoni: 009647866880080, 009647866880081

E-mail: crobagdad@mvep.hr

Iran

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Islamskoj Republici Iran (Teheran)

Telefon: 0098 21 22705090

E-mail: iran@mvep.hr

Izrael

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Državi Izrael (Tel Aviv)

Telefon: +972 (0) 3 640 3000

E-mail: croemb.israel@mvep.hr

Turska

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Republici Turskoj (Ankara)

Dežurni telefon: +90 533 303 4882

E-mail: ankara@mvep.hr

Cipar

Veleposlanstvo Republike Hrvatske u Helenskoj Republici (Atena)

Dežurni telefon: 0030 693 657 2421

E-mail: crocons.athens@mvep.hr

Naši djelatnici u Zagrebu i u regiji Bliskog istoka u uskom su i redovitom kontaktu s partnerima u Europskoj uniji radi razmjene informacija i koordinacije, uključujući i u pogledu mogućih repatrijacija, ako okolnosti na terenu to budu dopuštale i ako se tako odluči, kao što je primjerice bilo i tijekom pandemije COVID-19.

Sukladno članku 23. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, hrvatski državljani koji se nalaze u trećoj zemlji u kojoj Republika Hrvatska nema svoje diplomatsko ili konzularno predstavništvo imaju pravo zatražiti konzularnu zaštitu od predstavništava drugih država članica Europske unije pod jednakim uvjetima.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske nastavlja pomno pratiti razvoj situacije te će o svim novim okolnostima pravodobno obavještavati javnost.