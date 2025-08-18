Zbog rudnika sele dio grada i stoljetnu crkvu visoku 40 metara: "Nisam mislio da je ovo moguće"

Započela je selidba crkve u Švedskoj.

Drvena građevina stara više od stotinu godina, teška je 672 tone i visoka 40 metara, bit će preseljena na lokaciju udaljenu tri kilometra.

Pripreme su trajale godinu dana, a početak selidbe pratili su brojni znatiželjnici.

Crkva se premješta zbog proširenja golemog rudnika željezne rude, zbog čega se seli i veći dio grada Kirune. Rudnik je najveći te vrste u Europi.

"Impresioniran sam. Jako sam impresioniran. Nisam mislio da je moguće preseliti crkvu i sada smo vidjeli početak, okretanje i stavljanje u pravi položaj za selidbu", rekao je Gjermund Stormoen, turist iz Norveške.



"Bila je važan simbol transformacije ovoga grada, iako se ta transformacija odvijala 10 godina. Sada kada premjestimo crkvu, to je također izjava ili simbol gradske transformacije", poručio je Mats Taaveniku, gradonačelnik Kirune.

