Američki general objasnio kako je ostvarena ekspresna zračna nadmoć nad Iranom: "Spriječili smo ih da vide, komuniciraju i reagiraju"

U uvodnim fazama operacije Epski bijes protiv Irana SAD i Izrael brzo su uspostavili zračnu nadmoć nad tom zemljom, omogućujući svojim borbenim zrakoplovima da djeluju gotovo bez ikakvog neprijateljskog otpora.

General Dan Caine, šef Združenog stožera američkih snaga, rekao je novinarima u ponedjeljak da je SAD započeo operacije protiv Irana u subotu "povezujući nekinetičke učinke, ometajući, degradirajući i zasljepljujući sposobnost Irana da vidi, komunicira i reagira na prijetnje", prenosi portal Business Insider. Takvo djelovanje američkog zapovjedništva za kibernetičko ratovanje i američkih svemirskih snaga prethodilo je slanju više od stotinu američkih zrakoplova, uključujući borbene avione, elektroničke napadačke avione, tankere, zapovjedne zrakoplove, bombardere i dronove, koji su uzlijetali s kopna i mora.

Početne operacije SAD-a bile su usmjerene na iranske zapovjedne centre, pomorske snage, balističke raketne baze i obavještajne mreže. Prema Caineu, taj pristup bio je "dizajniran da ih zapanji i zbuni". Američko Središnje zapovjedištvo (US Central Comand ili CENTCOM) dodalo je da su pogođeni i integrirani sustavi protuzračne obrane te druge vojne instalacije.

"Kombinirani učinak ovih udara – brz, precizan i nadmoćan – rezultirao je uspostavom lokalne zračne nadmoći", rekao je Caine, a to je povećalo slobodu djelovanja zajedničkih američko-izraelskih zračnih snaga iznad Irana. Izrael je također izvijestio da je osigurao zračnu nadmoć napavši iranske obrambene sustave i proširujući ostvarenu zračnu nadmoć diljem zemlje, uključujući i glavni grad Teheran.

Ta kontrola omogućuje američkim i izraelskim borbenim zrakoplovima da koriste precizno naoružanje kraćeg dometa umjesto skupljih oružja s velikim dometom. Izrael je i tijekom kratkog sukoba s Iranom u lipnju 2025. godine tvrdio da ima zračnu nadmoć nad velikim dijelom te zemlje.

Rizici ipak ostaju. Ranije u ponedjeljak kuvajtski protuzračni sustavi "pogrešno" su oborili tri američka borbena zrakoplova F-15E, što je opisano kao "slučaj prijateljske vatre". Svih šest članova posade preživjelo je te incidente uspješnim katapultiranjem iz pilotskih kabina tih triju zrakoplova.

Caine je izvijestio da su izvedene stotine misija i isporučeno "desetke tisuća komada streljiva", dok je Izrael uništio oko 600 infrastrukturnih lokacija s 2500 projektila.

Žrtve u Iranu premašuju njih 500, uključujući više od 40 dužnosnika koje je ciljao Izrael. Iran je u osvetničkim napadima raketama i dronovima ubio više od deset osoba, uključujući četiri američka vojnika. Stotine iranskih projektila presreli su protuzračni sustavi američkih snaga i njihovih regionalnih saveznika.