Prijedlog pravobraniteljice svidio se mnogima, no postoji problem: "Trebalo bi dobro raspraviti..."

Bolovanje za njegu bolesnih roditelja - samo prijedlog ili realna opcija? Omogućiti bolovanje za skrb o roditeljima ili bližim članovima obitelji zasad je samo ideja, ali i tema o kojoj svatko ima nešto reći.

"Mislim da je to u redu. Treba se brinuti o roditeljima isto kao što su se oni brinuli o djecu, tako da podržavam tu inicijativu", kaže Zagrepčanin Ivan.

Pravobraniteljica kaže da imamo zakonsku obvezu brinuti se za svoje roditelje, ali ono što trenutačno možete dobiti jest do pet dana neplaćenog dopusta.

"Možete dobiti do 20 dana bolovanja za brigu za dijete, starije od 18, za supružnika ili životnog partnera. Ali za starije roditelje, za koje želite, imate potrebu brinuti, koji nemaju nikoga drugoga, ne možete dobiti bolovanje", kaže Tena Šimonović Einwalter, pučka pravobraniteljica.

