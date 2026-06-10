Stiže novo pogoršanje: Dio Hrvatske pod narančastim alarmom, pogledajte što nam prijeti

U srijedu će u Dalmaciji prevladavati pretežno sunčano vrijeme, dok će u ostatku Hrvatske biti djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Već tijekom jutra povremena kiša moguća je ponajprije u središnjim i gorskim krajevima, a prema kraju dana sa zapada stiže izraženija promjena vremena.

Jače naoblačenje donijet će kišu, pljuskove i grmljavinu, a lokalno su moguća i nevremena praćena jakim vjetrom i obilnijom oborinom. Zbog toga je za zagrebačku regiju na snazi narančasto upozorenje DHMZ-a, dok je žuto upozorenje izdano na Karlovaču i Gospićku regiju, Velebitski kanal i zapadnu obalu Istre.

sječka i zagrebačka regija su pod narančastim upozorenjem, gospićka i karlovačka regija također pod alarmom, kao i dio Jadrana. Mjestimice će puhati jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar s olujnim udarima. Lokalno moguće nevrijeme s tučom.

Meteorolozi upozoravaju na mjestimice jak, na udare i olujan sjeverni i sjeveroistočni vjetar, pri čemu najjači udari mogu prelaziti 55 kilometara na sat. Uz to, vjerojatnost pojave grmljavine veća je od 60 posto, a lokalno su moguća izraženija grmljavinska nevremena, osobito u sjevernijim krajevima.

Vjetar će u unutrašnjosti biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, no tijekom večeri i u noći na četvrtak naglo će jačati te mjestimice biti vrlo jak. Na Jadranu će puhati umjereno do jako jugo i jugozapadnjak, dok će podno Velebita u jutarnjim satima biti i jake bure.

Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se uglavnom između 25 i 30 stupnjeva Celzijevih, dok će u Dalmaciji biti i nešto viša te mjestimice prelaziti 30 stupnjeva.

Građanima se savjetuje oprez zbog mogućih poteškoća u prometu, udara vjetra, udara groma te mogućih lokalnih poplava i materijalne štete tijekom prolaska grmljavinskih nevremena.