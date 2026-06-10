VIDEO Kokain u daskama vrijedan više od 8 milijardi dolara: Pogledajte rekordnu zapljenu droge, bila je namijenjena Europi

Čileanske vlasti objavile su rekordnu zapljenu više od 1080 tona droge skrivene u pošiljkama drvne građe namijenjene europskom tržištu. Riječ je o najvećoj zapljeni takve vrste u povijesti te južnoameričke države, a ključnu ulogu u otkrivanju krijumčarenja imali su posebno obučeni psi tragači.

"Zahvaljujući zajedničkom naporu tužiteljstva, pomorske policije i carine, zaplijenjeno je 1080 tona drva pomiješanog s raznim drogama, što predstavlja povijesni udarac organiziranom kriminalu u našoj zemlji", priopćila je čileanska carinska uprava.

Prema navodima vlasti, među zaplijenjenim narkoticima uglavnom su se nalazili kokain i ketamin, a njihova procijenjena maloprodajna vrijednost na europskom tržištu doseže čak 8,3 milijarde dolara.

"Da vam dam usporedbu, to je ekvivalent 100 godina našeg proračuna", izjavio je viceadmiral Arturo Oxley.

Istraga je trajala šest mjeseci, a tijekom nje identificirano je 45 kontejnera koji su iz Bolivije stigli u Čile s kontaminiranom drvnom građom. Vlasti navode da bi, da je pošiljka stigla na odredište, droga morala biti izdvojena iz drva pomoću naprednih kemijskih procesa u specijaliziranim laboratorijima, piše CBS News.

Carinska uprava istaknula je da su za otkrivanje pošiljki zaslužni timovi pasa tragača i napredne tehnologije za pregled tereta. Objavljene su i fotografije pasa koji su sudjelovali u akciji.

In Chile, a record shipment of illicit substances has been seized — 104 tons in total



The drugs were soaked into timber using a liquid concentrate and were planned to be shipped overseas by sea.



Police described the method as one of the most sophisticated they have ever… pic.twitter.com/rYBUXfiHgI — NEXTA (@nexta_tv) June 9, 2026

"Vrijedi istaknuti kontinuiranu obuku našeg osoblja, kao i rad naših kinoloških jedinica diljem zemlje", rekla je nacionalna direktorica carine Alejandra Arriaza. "Ovo je bilo značajno otkriće omogućeno resursima i alatima koje carina i druge institucije koriste kako bi postigle ovako važne rezultate."

Vlasti upozoravaju da bi količina zaplijenjene droge mogla biti i veća jer se nastavlja pregled dodatnih sumnjivih kontejnera.

Ova zapljena nadmašila je i dosadašnje rekorde u regiji. Podsjetimo, brazilska policija u travnju je zaplijenila rekordnih 48 tona droge nakon što je sumnjivi teret u Rio de Janeiru otkrio pas tragač po imenu Hulk.