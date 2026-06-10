Nova prekretnica u ratu u Ukrajini: Pobjednika će odlučiti roboti na terenu, a ne vojnici?

"Sve bitke i svi ratovi na kraju se dobivaju vojnikom pkješakom", rekao je davno, još nakon Drugog svjetskog rata britanski maršal kopnene vojske Archibald Wavella. To vojno načelo da pješaštvo odlučuje ratove zbog razvoja rata u Ukrajini dovodi se u pitanje, jer kopneni roboti preuzimaju sve veću borbenu ulogu na prvim linijama bojišta.

Ukrajina je započela masovnu proizvodnju jeftinog borbenog robota pod nazivom Legit, dizajniranog za nošenje strojnice, te istodobno planira zamijeniti otprilike trećinu pješaštva u jednom sektoru besposadnim kopnenim vozilima (UGV), unatoč njihovim ograničenjima.

Eksperimentiranje na bojištu

"Čak i nesavršeni sustavi postaju vrijedni ako preuzimaju rizik umjesto vojnika", kaže za New Scientist Oleksandra Molloy s australskog Sveučilišta New South Wales, ističući ukrajinsku uporabu kopnenih robota, koji smanjuju rizik po ukrajinske vojnike na bojištu.

Na prvoj crti besposadna kopnena vozila testiraju se ondje gdje su gubici najveći, dok dronovi već dominiraju nadzorom, a jedan ukrajinski vojnik napominje da vojnici promatrači i dalje ostaju na terenu uglavnom zato što "stari generali" inzistiraju na ljudskoj prisutnosti na terenu.

Zapovjednik Mikola Zinkevič izvijestio je da je kopneno robotsko vozilo veličine četverocikla, daljinski upravljano pri maloj brzini, držalo položaj na prvoj crti 45 dana te odbijalo ruske snage bez fizičke prisutnosti vojnika.

Taj robot, poznat kao DevDroid, povremeno se vraćao radi zamjene baterija i dopune streljiva, dok su se raniji UGV-ovi uglavnom koristili za logistiku prije nego što su opremljeni daljinski upravljivim strojnicama.

Godine 2024. Ukrajina je provela prvi napad isključivo robotima i unatoč tome što su dvije jedinice zaglavile nakon pažljivog planiranja rute, operacija je uspjela i zauzeta je ruska pozicija.

Ukrajinska vojska od tada provodi manje robotske operacije, a procjene jedne postrojbe govore da su takvi napadi već spasili stotine života vojnika.

"Svi moraju razumjeti, ovo je pitanje spašavanja života", rekao je još u travnju ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski dok je najavio povećanje proizvodnje na 50.000 besposadnih kopnenih vozila u 2026. godini, u odnosu na otprilike upola manji broj prethodne godine.

Sustav temeljen na komponentama za električne romobile

Svaki sustav Legit stoji oko 10.600 eura i koristi komponente izvorno razvijene za električne romobile.

Rat u Ukrajini, kako kaže Molloy, pokazuje da bojište rijetko nagrađuje eleganciju nasuprot sposobnosti preživljavanja, niskih troškova i masovne proizvodnje. "UGV-ovi zapravo ne zamjenjuju ljudsku vojnu snagu, nego je pomiču, preraspodjeljuju i podižu na višu razinu osposobljenosti", pojašnjava Molloy, ističući operativne i etičke posljedice obzirom da sve to vodi i do uvođenja umjetne inteligencije u takve sustave, odnosno strojeve koji odlučuju o životu i smrti na bojnom polju bez ljudske kontrole.