Oglasila se Benčić nakon objavljene snimke: "Jesam, rekla sam to. I odnosilo se na HDZ"

Saborska zastupnica Možemo Sandra Benčić oglasila se nakon što je HDZ na društvenim mrežama objavio snimku sa sjednice saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav na kojoj se čuje kako Benčić izgovara riječ "stoka".

"Vidim da je HDZ upregnuo sve svoje kanale kako bi danima vrtio vijest da sam danas, odlazeći sa sjednice Odbora za Ustav, promrmljala sebi u bradu: 'stoko'. Jesam. Rekla sam to. I odnosilo se na HDZ", poručila je Benčić u objavi na Facebooku.

"Rekla sam to nakon što su nam sinoć poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu zakazali za danas u 9 ujutro. Nakon što sam slušala njihova objašnjenja zašto je normalno da se tako postupa. Nakon još jednog primjera politike koja računa na to da će svi šutjeti i praviti se da je sve u redu", dodala je.

U tom trenutku osjećala se, kaže, onako kako se mnogi građani osjećaju svaki dan kada ih se manipulira, podcjenjuje i kada se nad njima demonstrira politička sila.

"Jer kao i vi, slušam ministra koji kaže da inflaciju nije ni osjetio ili ministricu koja kaže da nikad nije bila kod doktora. Slušam ju kako tvrdi da nema lista čekanja, dok ljudi mjesecima čekaju pretrage. Slušam HDZ-ovce kako govore da su za rast cijena navodno krivi učitelji, liječnici, vatrogasci, drugi radnici javnog sektora, obrtnici, paušalci ili ljudi koji primaju socijalnu pomoć – samo nikada oni koji godinama vode državu. I da, sve mi se to danas skupilo u jednoj riječi", navela je Benčić u objavi.

Sigurna je, poručila je, da će mnogi HDZ-ovci sada danima govoriti o neprimjerenosti tog izraza.

"To im je i cilj – da raspravljamo o jednoj riječi, a ne o tome kako se donose odluke, kako funkcioniraju institucije i zašto građani imaju sve manje povjerenja u njih. Žao mi je ako su drugi ljudi to morali čuti. Ali ne mislim da najveći problem hrvatske politike danas leži u toj jednoj riječi", smatra saborska zastupnica.

"Ne pristajem na igru uglađenog smješkanja dok se zarobljavaju institucije, dok se građanima vrijeđa inteligencija i dok se od svih očekuje da šutke klimaju glavom. Ne pristajem na politiku u kojoj je veći problem riječ izgovorena u frustraciji nego sustav koji tu frustraciju svakodnevno proizvodi", zaključila je Benčić.