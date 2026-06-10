USKOK upao u kuću Viktora Šimunića

Policija je upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića.

On nije uhićen, što je i sam potvrdio u objavi na društvenim mrežama.

Pretraga je naložena i kod šefice lokalne turističke zajednice, piše portal Ni Zagorje malo.

Portal piše da se dokazne radnje navodno provode zbog kaznenih prijava koje su protiv Šimunića podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organiziranju poznatih manifestacija, Ljetne pozornice i/ili Adventa u Oroslavju.

DNEVNIK.hr pokušao je kontaktirati sa Šimunićem, no on nije dostupan.

Oroslavski gradonačelnik inače živi s roditeljima, a na društvenim mrežama potvrdio je kako mu je policija upala u dom u šest ujutro.

U objavi je naveo i da je pretraga njegova doma i ureda povezana s njegovim javnim istupima o navodnim nepravilnostima u radu Hrvatskog olimpijskog odbora i pojedinih sportskih saveza.

U objavi navodi kako je posljednjih mjeseci upozoravao na, kako kaže, sumnjive financijske transakcije i postavljao pitanja o trošenju javnog novca, zbog čega smatra da je postao meta političkih pritisaka.

Posebno ističe da su mu istražitelji oduzeli elektroničke uređaje na kojima je, tvrdi, čuvao podatke i materijale o sportskim savezima koje je namjeravao objaviti.

Zbog toga se pita je li riječ o slučajnosti ili pokušaju da ga se spriječi u daljnjem iznošenju informacija.

Gradonačelnik Oroslavja navodi i da su istražitelji pretražili kuću njegovih roditelja te poručuje kako vjeruje da kod njega neće pronaći ništa kompromitirajuće. U objavi je ponovno iznio tvrdnje o financijskom poslovanju pojedinih sportskih organizacija, navodeći kao primjer Hrvatski savez sportske rekreacije, za koji tvrdi da je dio sredstava iz proračuna podizao u gotovini na bankomatima.

Na kraju poručuje da ga dodatno čudi činjenica da mu je, kako tvrdi, rečeno da neće biti pritvoren, dok su mu istovremeno oduzeti uređaji i podaci. Cijeli slučaj opisao je kao borbu za veću transparentnost i demokraciju u Hrvatskoj.