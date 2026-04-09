Nakon šoka zbog zatvaranja doma ravnateljica poručila: "Očekivali smo preseljenje, djeca su na sigurnom"

Dom Oštro u Kraljevici zatvorila je inspekcija! Nakon inspekcijskog nadzora korisnici su preseljeni na drugu adresu.

U rujnu 2024. godine u Centru za rehabilitaciju Rijeka preminuo je maloljetni dječak s teškim invaliditetom. Dijete se ugušilo pizzom dok je bio u sobi bez nadzora. Godinu dana poslije, za smrt dječaka, podignute su optužnice za pet djelatnica Centra.

"Tokom inspekcijskog nadzora koji je još u tijeku utvrđeno je postojanje rizika za dobrobit korisnika te je izrečena mjera premještaja. Ocijenjeno je da bi nastavak boravka moglo predstavljati rizik pa postoje bolje opcije. Kako je riječ o sedmero korisnika, troje je u stanovima a četvero u centralnu zgradu samog centra u Rijeci", rekao je Alen Ružić, ministar rada,mirovnog sustava i socijalne politike.

Rodbina je u šoku zbog naglog zatvaranja i odluke inspekcije.

Zatvorena produžnica Centra za rehabilitaciju Foto: DNEVNIK.hr

"Odluka je bila nagla, no svakako smo očekivali preseljenje djece iz podružnice Oštro s obzirom da smo u protekla četiri mjeseca imali intenzivne razgovore sa Ministarstvom kako bi se sama zgrada rekonstruirala i kako bi majstori obavili svoj dio posla", objasnila je Kristina Gabrijelčić, ravnateljica Centra za rehabilitaciju Rijeka.

Dodala je da je razgovarala s ministrom i državnom tajnicom Marijom Pletikosom te da prate cijelu situaciju.

U domu se u tom trenutku nalazilo sedmero djece, koja su, kaže sad smještena ili u glavnu zgradu Centra ili u apartmanu u gradu. Djelatnici ostaju zaposleni.

"Djelatnici ostaju zaposleni, oni su trenutno sa djecom, raspoređeni u svoje smjene, tako da su djeca sa poznatim osobama u relativno poznatom okruženju, s obzirom da smo imali ovdje druženja, tako da djeca su na sigurnom", poručila je Gabrijelčić.

Govoreći o sigurnosnim protokolima i mjerama, rekla je da je isti na snazi od lipnja 2023. utemeljan prema Zakonu o zaštiti osoba sa duševnim smetnjama: "To je stvarno strog protokol koji zahtijeva obilazak korisnika svakih oko 15 minuta, najviše 45 minuta, međutim on se primjenjuje samo ako druge mjere nisu urodile plodom, kod smirivanja".

Štićenici bi se nakon obnove trebali vratiti u zgradu u Kraljevici.