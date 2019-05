Predsjednik Vlade Andrej Plenković u petak je, na pitanje ima li potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić njegovo povjerenje s obzirom da je pogrešno naveo imovinu u svojoj imovinskoj kartici, odgovorio kako to nije tema vezana za povjerenje, već su to tehnička pitanja.

Novinare je zanimalo kako komentira to što se Tolušićeva imovina, vezana uz njegovu kuću u Virovitici te atraktivno zemljište na moru, ne podudara s podacima iz njegove imovinske kartice, na što je premijer rekao kako će sve to Tolušić sam objasniti.

"Pa nije to tema koja je vezana za povjerenje, to su tehnička pitanja", odgovorio je Plenković na pitanje ima li Tolušić njegovo povjerenje, naglasivši da nije njegov posao provjeravati imovinske kartice jer za to nema vremena.

Novi branitelji nisu sporni

Premijer ne smatra spornim što je gotovo 24 godine nakon završetka Domovinskog rata skoro 1.700 novih branitelja i 10.000 zahtjeva.

"Ne, nije. Mi smo Vlada koja je napravila jedinstveni Zakon o hrvatskim braniteljima, koja vodi računa o dignitetu Domovinskog rata i koja je popravila praznine i nepravde koje su u zakonskom okviru postojale ranije", poručio je Plenković.

Novinari su ga pitali i kako tumači jučerašnju svađu između predsjednika Sabora Gordana Jadrokovića i Mostova zastupnika Nikole Grmoje, u kojoj je Grmoja Jandrokovića nazvao "Njonjom", a ovaj njega "smećem".

Most kontinuirano pokazuje stupanj primitivizma

"Pa, gledajte, stupanj primitivizma koji Most kontinuirano pokazuje na svakoj praktički iole živahnijoj raspravi je jedan kontinuitet. I to najbolje govori o njima, ljudi to vide, prepoznaju, tu nema nikakvih dilema". kazao je premijer.

"Siguran sam da će zastupnici Mosta prionuti i u gradnju umjetnih otoka, to je prva stav, i da će onda svu ovu energiju koju oni s dezinformacijama plasiraju u Sabor umjesto energije valova i mora iskoristiti da popune sve one sadržaje koje u odnosu na ZERP daje IGP (isključivi gospodarski pojas)", rekao je Plenković.

Odgovorio je time na pitanje kako objašnjava da je i on imao ranije ušao u sukob s Grmojom, a sada je "živce izgubio" i predsjednik Sabora, te je li stvar u Grmoji ili u temama koje on otvara prema HDZ-u. (Hina)