"Očito sam pogriješio kada je riječ o upisu u imovinsku karticu, čim dobijem upute od Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, tako ću i napraviti", rekao je ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić o spornoj imovini.

Ministar Tolušić komentirao je slučaj sa svojom imovinskom karticom. Naime, Tolušić je u imovinsku karticu upisao kako njegova kuća u Virovitici ima 165 metara kvadratnih, no u prijepisu posjedovnog lista stoji kako je veličine 330 metara kvadratnih.

"Očito sam pogriješio kada je riječ o upisu u imovinsku karticu. Ne namjerno. Kuću gradim godinu i pol dana. Čim dobijem uputu Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, tako ću i napraviti", rekao je ministar i dodao kako se Povjerenstvu stavlja na raspolaganje, te kako im je poslao sve papire.

Tolušić je od Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa zatražio mišljenje o tome treba li u imovinsku karticu prijaviti sve objekte koji se nalaze na katastarskoj čestici na kojoj mu se nalazi kuća. Ranije je rekao da u objektima koje nije prijavio u imovinskoj kartici - roštilja.

Povjerenstvo će provesti i provjeru kvadrature kuće koju je prijavio u imovinskoj kartici. Utvrdi li nesklad, tražit će očitovanje ministra i potom odlučiti o daljnjim potezima. Ministar je komentirao i zemljište koje je kupio, a koje je potom prodano po višoj cijeni.

"Građevinsko zemljište je kupila moja supruga dok još nismo bili u braku. Platila ga je 115 tisuća kuna. To je bilo zemljište bez pristupne ceste, vodovoda i struje. Danas je to zemljište bez pristupne ceste, vodovoda, sa strujom. Unijeli smo s cijenom koju je moja supruga platila. Tu nekretninu je kupila osoba koju ja nikada nisam vidio, koja je napravila dva objekta pored te parcele i bilo mu je u interesu kupiti tu parcelu. Gradimo kuću, dobro nam je došao taj novac. Očito postoji interes za to zemljište. Bilo je građevinsko zemljište kada je to moja supruga kupila“, pokušao je objasniti Tolušić.

Povjerenstvo će također donijeti odluku o pokretanju ili nepokretanju postupka u predmetu koji se odnosi na navode da je trgovačko društvo koje je Tolušiću gradilo kuću surađivalo sa županijom dok je Tolušić bio župan.

Ministar je u petak rekao da nije bilo pogodovanja i ponovio da Povjerenstvu stoji na raspolaganju.