Milanović o mogućoj kupnji "Davidove praćke" od Izraela: "Ovo je upozorenje! Tako mi Boga..."

Predsjednica Sjeverne Makedonije Gordana Siljanovska-Davkova u posjetu je Hrvatskoj. Sastala se s predsjednikom Zoranom Milanovićem na Pantovčaku. Predsjednik Milanović je rekao kako Makedonija sama odlučuje oko ulaska u EU, ali da njihov put prema Uniji traje predugo. "To traje predugo. Ima života i bez Europske unije. Makedonija sama odlučuje koji put bira", rekao je Milanović.

I predsjednica Sjeverne Makedonije složila se s Milanovićem da njihov status kandidata traje predugo. "Predano smo krenuli tim putem, dobili smo 20 i nešto više pozitivnih izvješća, ali nikako da dođe do pregovora. Od nas se traže najčudnije stvari. Traži se da mijenjamo ustav", kazala je.

Napominje kako traži savjete od drugih zemalja, poput Albanije i Crne Gore, no kaže i da njezina država traži od Bruxellesa da nema dvostrukih standarda i da se vrednuje ono što se vrednuje i kod ostalih zemalja.

Uslijedila su pitanja novinara. Na pitanje vidi li sretan ishod ovom maratonu, predsjednica je rekla: "Radi se o maratonu s nepredvidivim ishodom i preprekama, a te prepreke nemaju utemeljenja u europskom pravu", rekla je predsjednica.

Sjeverna Makedonija nalazi se u dugotrajnom procesu pristupanja Europskoj uniji (EU), koji je službeno započeo 2005. godine stjecanjem statusa kandidata, a pregovori su formalno otvoreni 2022. godine. Iako je zemlja provela niz reformi i promijenila ime kako bi riješila spor s Grčkom, njezin put prema EU trenutno usporavaju bilateralni sporovi, posebno s Bugarskom.

"Postavljaju nam se novi uvjeti, novi zahtjevi, postoje nova i nova pitanja i to je izravno uplitanje u poslove jedne suverene države".

Milanović je govorio o jednoglasju unutar Unije što se tiče donošenja odluka. Naime, ulazak nove države članice u Europsku uniju (EU) zahtijeva jednoglasnu odluku svih postojećih država članica. Taj proces osigurava da svaka država članica ima pravo veta na ulazak nove zemlje.

"Sustav mora ostati kakav je do sada, no taj sustav je sebičan i tu je temeljna kontroverza tog sustava. Ovaj maraton o kojem pričate, to nije maraton, to je vrsta gladijatorske borbe u kojem vi imate 50, a protivnik 100 kila. Nije tu kod vas sve po pravilima. Članstvo u EU je dokaracija, a neki znaju žuditi za dekoracijama. Ovo nije utjeha. Malo ti danas fali da dobiješ label pro-Rusian.

EU je još jedna epizoda u Europi. Ona nije mirovni projekt. Nema tu nikakvih zajedničkih vrijednosti".

Kupovina Davidove praćke?

Ministar obrane Ivan Anušić navodno želi s Izraelom dogovoriti kupnju ‘Davidove praćke’ za obranu Hrvatske od raketa ‘Zagrepčanki’. Milanović je komentirao ta nagađanja. Anušiću je poslao jasnu poruku.

"Hrvatska vojska neće sudjelovati u tome. Ovo je upozorenje - nemojte to raditi. Hrvatska vojska tu neće dati vrh nokta. Niti jedan hrvatski vojnik neće u tome sudjelovati", rekao je.

"To je vrsta nakupstva, tako se nakupci ponašaju na tržnici. Tu nabavku ne mogu raditi vatrogasci, potrebna je suradnja Hrvatske vojske. Tako mi Boga to se neće dogoditi, a što se tiče tih prački i ostalog pribora, to je nadomjestiv sustav. Izrael naoružava našeg prvog susjeda. Postavi si pitanje - zašto to radite, kupujete Davidovu šprihericu.

Za tu Davidovu šprihericu je Hezbollah našao rješenje.

Taj njegov saveznik naoružava Srbiju. Ovo je vic. Ozbiljnije je da je premijer pisao Rutteu o tome oružju, tužakao je, priča okolo...i onda bi on kupovao oružje od Izraela. Kako je moguće da netko ovo ne vidi. Hrvatska ima priliku uživati u ovome što je stekla, ali naša situacija je oportunistički savršena, možemo gledati svoja posla, ali ne... mi imamo prave ratnike Valhalla ratnike. Neka idu tamo. Ali tamo navodno nije dobro".

