Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović poručila je kako je njezino zdravstveno stanje izvrsno, u kontekstu preventivnog pregleda u privatnoj poliklinici koje je u fokus javnosti došlo zbog popusta koji je ostvarila na ukupnu cijenu usluge, koji prelazi 500 kuna što je iznosi do kojeg neki dužnosnik može primiti dar, a zbog čega je i Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokrenulo predmet.

Predsjednica smatra da apsolutno ni u čemu nije pogriješila te u svom objašnjenju cijelog slučaja naglasila važnost preventivnih pregleda, kakav je bio i njezin.

Ističe da bi za nju "etički nedopustivo" bilo da je od svog liječnika tražila da joj izda uputnicu za pregled preventivne prirode.

"Ne bih si mogla dopustiti otići u državnu bolnicu u situaciji kada tisuće čekaju preglede u državnim bolnicama. Osim toga, ovi pregledi koje sam ja obavila ne mogu se niti odraditi u svim klinikama osim te klinike u kojoj sam ja to odradila. Klinika je sama objasnila svoju praksu odnosno postupak da daje 20 posto popusta…. platila sam to preko svog bankovnog računa", rekla je u intervjuu za Hrvatski radio.

Netočno je, naglasila je, da je dobila popust na koji ostali građani nemaju pravo, ponovivši da je to pojašnjeno i iz same poliklinike. "Povjerenstvo će, nadam se, od njih zatražiti tu odluku i u tom slučaju donijeti pravorijek jer meni je to iznimno bitno za daljnje ponašanje. Ne želim nikoga oštetiti niti se ponašati na način da bilo tko misli da sam korumpirana. Meni je moj ugled, moja čast, vjera, etika, moj unutarnji kompas puno bitniji od novaca", naglasila je.

Od Povjerenstva očekuje da joj kaže je li što bilo ilegalno kao i "da li to znači da, praktički, dužnosnici ne mogu uzeti apsolutno nikakav popust koji nije usmjeren prema njima osobno, već prema općenito svim građanima kao što su ne znam popusti u različitim dućanima i slično".

"Jer, meni apsolutno nije u interesu izigravati ovu državu. Ne želim apsolutno nikome biti dužna i zbog toga sam i postupila na taj način da sam radije platila te zdravstvene pretrage za koje ja držim da su mi potrebne zbog obiteljske anamneze, a da nisam na taj način opterećivala niti državni sustav… i da ne narušavam bilo kakav red i raspored građana koji čekaju na takve pretrage jako dugo i to iz razloga koji su puno bitnije nego moji. Jer, moj razlog je bio preventiva", dodala je.

Htjela bi, dodala je, da se iz cijelog slučaja izvuče pouka da je preventiva iznimno bitna i da sama država mora više ulagati u preventivu. "Preventiva je temelj zdravstva jer ušteđujemo ne samo jako puno novaca kasnije liječenju nego ono što je najbitnije spašavamo ljudske živote", dodala je.

"Apsolutno se ne želim dovesti u poziciju sukoba interesa. Želim nakon svoje karijere zadržati svoju čast i dostojanstvo. Biti u stanju pogledati se u ogledalo i biti mirna, da nisam nikad nikome naštetila ili zlouporabila prava koja imam kao predsjednica. Štoviše, mislim da moj suprug i ja i obitelj možda sebi smanjujemo građanska i ljudska prava upravo zato da se ne bi doveli u takvu situaciju", poručila je na kraju o toj temi predsjednica Republike. (Hina)