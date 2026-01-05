FOTO Policija u kući pronašla dovoljno oružja za malu vojsku: Uhićen muškarac, objavljeni detalji

Splitsko-dalmatinska policija je u petak, 2. siječnja, temeljem naloga obavila pretragu kuće u Podbablju koju koristi 53-godišnjak, nakon čega je on i uhićen.
Tijekom pretrage pronađeno je i oduzeto:
automatska puška AK-47 i 5 pripadajućih spremnika
puška s užlijebljenom cijevi
puška M-48
ručno prerađeni pištolj, nepoznate marke i kalibra
1 komad privrednog eksploziva ukupne mase 130 grama
1 komad detonatorske kapisle
375 komada puščanog streljiva
revolver
155 komada pištoljskog streljiva cal. 22
dva zračna pištolja.
Oružje koje je pronašla policijaFoto:
PU splitsko-dalmatinska
Nad uhićenim 53-godišnjakom provedeno je kriminalističko istraživanje. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 53-godišnjak počinio kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, radi čega je kazneno prijavljen.