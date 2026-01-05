FOTO Policija u kući pronašla dovoljno oružja za malu vojsku: Uhićen muškarac, objavljeni detalji

Policajci Postaje granične policije Imotski dovršili su kriminalističko istraživanje tijekom kojeg je pronađena veća količina oružja.

Splitsko-dalmatinska policija je u petak, 2. siječnja, temeljem naloga obavila pretragu kuće u Podbablju koju koristi 53-godišnjak, nakon čega je on i uhićen.

Tijekom pretrage pronađeno je i oduzeto:

automatska puška AK-47 i 5 pripadajućih spremnika

puška s užlijebljenom cijevi

puška M-48

ručno prerađeni pištolj, nepoznate marke i kalibra

1 komad privrednog eksploziva ukupne mase 130 grama

1 komad detonatorske kapisle

375 komada puščanog streljiva

revolver

155 komada pištoljskog streljiva cal. 22

dva zračna pištolja.

Oružje koje je pronašla policija Foto: PU splitsko-dalmatinska

Nad uhićenim 53-godišnjakom provedeno je kriminalističko istraživanje. Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da je 53-godišnjak počinio kazneno djelo nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari, radi čega je kazneno prijavljen.