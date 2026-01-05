Upozorenje iz jedne od ključnih sila NATO-a: "Sad je jasno. Moramo to učiniti. U suprotnom - gotovi smo"

Slaba i podijeljena Europa više nema političku težinu ni prema protivnicima ni prema saveznicima, upozorio je poljski premijer Donald Tusk.

"Nitko neće ozbiljno shvatiti slabu i podijeljenu Europu: ni neprijatelj ni saveznik. To je sada jasno. Moramo napokon vjerovati u vlastitu snagu, moramo nastaviti s naoružavanjem i moramo ostati ujedinjeni kao nikada prije. Jedan za sve i svi za jednoga. U suprotnom, gotovi smo", upozorio je Tusk u objavi na X-u.

Njegova komentar dolazi nakon vojne operacije SAD-a u Venezueli, u kojoj su američke snage uhitile predsjednika Nicolasa Madura, a usred sve izraženijih globalnih napetosti.

Tusk, jedan od najglasnijih zagovornika jačanja europske obrambene politike, u više je navrata upozoravao Europa ne može oslanjati isključivo na američka sigurnosna jamstva te naglašavao potrebu većih izdvajanja za obranu, snažnije vojne suradnje unutar EU-a i političkog jedinstva u suočavanju s globalnim krizama.

U novogodišnjem obraćanju istaknuo je vojnu modernizaciju Poljske, napominjući da ta zemlja gradi "najveću modernu vojsku u Europskoj uniji kako bi Poljska i Europa bile sigurne s istoka".