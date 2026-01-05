VIDEO Zbog ovog plesa Trump je poludio, a jedan detalj posebno ga je uzrujao: Što je Maduro radio posljednjih dana

Izvori tvrde da je Nicolás Maduro isprovocirao Trumpov tim na akciju nakon što su njegovi plesni pokreti i nonšalantno ponašanje posljednjih tjedana shvaćeni kao otvoreno ruganje.

Bivši venezuelski predsjednik Nicolás Maduro pjevao je i plesao u tjednima koji su prethodili njegovu zarobljavanju.

Insajderski izvori rekli su za New York Times da su Madurove neozbiljne ludorije bile pokušaj da razotkrije ono što je smatrao blefom Trumpove administracije, što se na kraju pokazalo kao ključna prekretnica.

Maduro’s constant dancing reportedly pushed Trump to storm Caracas



Trump’s team reportedly grew so annoyed by Venezuelan leader Nicolás Maduro’s public dancing that they took it as mockery and decided to act. After Maduro ignored a U.S. ultimatum and kept brushing off threats &… pic.twitter.com/fE1GlNXmZM — Complex (@Complex) January 4, 2026

Ples, za koji se činilo da oponaša Trumpove poznate pokrete stiskanja šaka, viđen je tijekom otvorenja Međunarodne škole za žensko vodstvo kada je Maduro zaplesao dok je svirao elektronički remiks vlastitog govora "No War, Yes Peace". Maduro je plesao uz svoju suprugu dok je optimistična pjesma pozivala na mir između dviju zemalja.

Reports suggest Maduro has stopped dancing pic.twitter.com/BnfPtIZHHV — Open Source Intel (@Osint613) January 3, 2026

Maduro je ples i pjevanje učinio dijelom svoje javne rutine, a prethodno je u studenome pjevao i pjesmu Johna Lennona "Imagine".

"Učinite sve za mir, kako je govorio John Lennon, zar ne?" rekao je Maduro obraćajući se okupljenima i dodao: "To je inspiracija za sva vremena. To je himna za sva razdoblja i generacije, koju je John Lennon ostavio kao dar čovječanstvu", piše Daily Mail.

Nonšalantno ponašanje bivšeg predsjednika nastavilo se čak i nakon njegova izručenja, a njegove prve javne riječi nakon uhićenja bile su: "Sretna Nova godina".

Usred Madurova uhićenja budućnost Venezuele ostala je neizvjesna, a vršiteljica dužnosti predsjednice zemlje Delcy Rodríguez pozvala je na mir i dijalog, a ne na rat.

"Naš prioritet je usmjerenost prema uravnoteženim i poštovanim međunarodnim odnosima između Sjedinjenih Država i Venezuele", poručila je.

Kasno sinoć Trump je upozorio da bi Kolumbija mogla biti sljedeća zemlja koja će se suočiti s vojnom operacijom, pojašnjavajući pritom da su Sjedinjene Države nadležne za Venezuelu nakon što su svrgnule njezina vođu Nicolása Madura.