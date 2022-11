Mještani okolice Otočca muku muče s neodgovornim vlasnicima koji svoje životinje puštaju da lutaju uokolo. Prijavili su ih dosad na desetke puta i tvrde da im uništavaju imovinu i rade štetu.

Mještani okolice Otočca godinama se bore s neodgovornim vlasnicima koji svoje životinje puštaju da slobodno lutaju. Prijavili su ih na desetke puta, a mahom stariji mještani su u strahu.

''Rekli su mi da će me ubiti i da će me zakopati, da me nitko neće naći'', ispričala je za Provjereno 80-godišnjakinja.

Svi ti vlasnici životinja godinama dobivaju potpore Ministarstva poljoprivrede, i to u desecima, pa i stotinama tisuća kuna.

Cijeli život provela u stanu u centru Zagreba pa doznala da mu nije vlasnica: "Kako netko može prodati nešto ako nije vlasnik?"

Priča u kojoj će se pronaći sve mame, i to već u rodilištu: "Znači, u bolnici sam to doživjela jer sam izvadila dudu..."

Pri snimanju priloga Provjerenog prozvani vlasnici prijetili su jednom od mještana.

"Nas ima puno više i kad te stanemo tuć', ti si mrtav čovjek. Ideš u Rijeku, na kirurgiju", riječi su jednog od prozvanih.

Na ovaj i slične probleme nebrige o životinjama i davanja potpora reporteri Provjerenog upozoravaju godinama. Zašto Republika Hrvatska neprestano daje poticaje onima koji se o tim istim životinjama ne brinu, pogledajte u Provjerenom večeras u 22:55 na Novoj TV!