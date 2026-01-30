VIDEO Kaos u susjedstvu! Potukli se u vijećnici, stranka brani svog člana: "Bio je to blagi dodir!"

Na redovitoj sjednici vijeća općine Radenci u Sloveniji u četvrtak je zabilježen incident između dvojice vijećnika. Naime, općinski vijećnik Milko Zamuda udario je zamjenika načelnika Mirana Jelena po licu, a snimku tog trenutka na Facebooku je objavio načelnik Roman Ljeljak.

Prema njegovim navodima, Zamuda je prešao granicu kada je s leđa prišao Jelenu i udario ga. Načelnik tvrdi da su na jednoj sjednici zbog njega već morali osigurati zaštitara, a na prethodnoj je zbog prijetnji istog vijećnika intervenirala policija.

"Više se ne osjećamo sigurno, stoga se koalicija deset od ukupno 16 vijećnika sinoć dogovorila da će, čak i ako ne podnese ostavku, vijećnici koalicije napustiti sjednicu ako se pojavi, pa se sjednica neće moći održati. Kao načelnik smatram da to nije osobito kritično za općinu – proračun je usvojen i stvari se mogu nastaviti", poručio je, piše 24ur.

Na pitanje što je dovelo do incidenta, odgovorio je da Zamuda i još dvojica vijećnika već godinu dana "stvaraju takve događaje" te stalno podnose prijave policiji i inspekcijama "kako bi uvjerili ljude da je načelnik Leljak konfliktna osoba".

Tvrdi i da je zamjenik Jelen tijekom noći potražio liječničku pomoć. Kaznenu prijavu podnio je odmah, dok općina još pribavlja pravna mišljenja i planira podnijeti prijavu najkasnije u ponedjeljak.

Na događaj su reagirali i u Nezavisnoj listi, čiji je član Zamuda. U objavi na Facebooku naveli su da se sjednice vijeća Općine Radenci pod vodstvom načelnika Leljaka već dulje vrijeme odvijaju u napetoj atmosferi.

Ipak, priznali su da je na sjednici "došlo do neprihvatljivog incidenta između oporbenog vijećnika i vijećnika koalicije".

"Zamjenik načelnika Jelen je uvredljivim riječima isprovocirao oporbenog vijećnika, koji je potom u neprimjerenom trenutku i na neodgovarajući način reagirao blagim dodirom po licu. Incident je odmah završio, a sjednica se nastavila i završila bez daljnjih ispada", ističu.

Dodaju da takvo ponašanje ne odobravaju, ali negiraju da je zamjenik načelnika pretrpio teške posljedice.

"Prema iskazima svjedoka, činjenica je da vijećnik nije imao vidljivih ozljeda i bio je prisutan do kraja sjednice", poručili su u priopćenju.

Objavi su priložili i izjavu građanina koji je bio prisutan na sjednici i koji tvrdi da na licu napadnutog vijećnika "nisu bili vidljivi nikakvi znakovi ozljeda ili crvenila".

Snimku sukoba pogledajte u nastavku.