Rekao je da će razbiti i nas i kameru. I neka to slobodno objavimo! Riječi su to umirovljenog brigadira, Branka Borkovića. Osobe u koju mještani malog sela Prečno kraj Ivanić Grada upiru prstom godinama. I ne samo to, redovito prijavljuju i štetu koju, prema njihovim riječima, čine Borkovićeve životinje. Posljednje u nizu, bio je pokolj ovaca. Sve je prijavljeno više puta i policiji i veterinarskoj inspekciji i komunalnim redarima. Kao i to da konji i svinje uništavaju usjeve, ograde i njive. Psi tvrde, napadaju i ljude. Prije osam godina u selu se odvijala drama. Tada su susjedi snimali kako psi grizu kobilu. I premda je DORH podignuo optužnicu, Borković je na sudu oslobođen. Situacija u selu, kažu naši sugovornici, od tada se nimalo nije promijenila.

Zvali su nas, jer kažu, ne znaju što više činiti. Osim što muku muče sa svinjama, sada su im psi poklali ovce. ''Ja sam osobno te pse vidjela kad su bili na imanju kad sam došla, oni su naravno pobjegli, ali ja sam tad te pse zatekla na ovcama'', rekla je Snježana Kovaček, predsjednica mjesnog odbora.

I drugim susjedima su psi napali ovce dok su bile na ispaši. Zna se i čiji su to psi. ''Od Borkovića, crni, tri komada. Kad su poklali ovce, kod mene su pili vodu, bili su žedni i otišli su doma'', opisuje Stjepan Balubanec.

Svinje pak godinama harače izvan farme, ruju, uništavaju i jedu sve po putu, govore nam mještani. ''Kod nas je nova era divljeg zapada'', napominje Josip Nikolić. Da je, kako kaže, neizdrživo, smatra i Pjetar Lekaj.

''Ne sijem sad kukuruz, nema šanse jer kukuruz nestane! Nema ga'', nesretan je Ivan Balubanac. Bilo je tu prijava, svađa, pa čak i prijetnji, govore nam. ''Nakon toga sam rekao da imam pancirku iz rata i ići ću na svoje polje s pancirkom! Pa neka puca, neka dobro puca, jer ako me ne pogodi, onda ne bude dobro'', uzrujano je dodao Balubanac.

Prozvanog Borkovića došli smo upitati za sve ovo.

"Razbil vam bum kameru i vas, to slobodno objavite!", poručio nam je. Na pitanje zašto ne bi nešto rekao, nastavlja: "Nemam kaj govorit. Objavite kaj god hoćete j*** mi se živo kaj budete objavljivali i vi i HTV i Milanović i Plenković i sva ta bagra. Baš me briga živo i za ovu j***nu državu i za vas i za vaše gazde i za svu tu bagru koja tu j***".



Malo je to selo u zagrebačkoj županiji, na putu do Ivanić-Grada proteže se Prečno. Pored table nerijetko ćete naletjeti i na svinje baš kao što smo i mi. ''Svinje su stalno vani! Evo trenutno sam ih otjerao iz svog dvorišta, evo što su mi u dvorištu napravili još dodatno.Pa neka kaže da svinje nisu puštene'', uzrujano je rekao Ivan Balubanec.

One, kako nam kažu, izluđuju mještane već godinama. Prošle godine na onoj parceli od hektar i pol je meni, odgovorno to tvrdim, uništenio pet do šest tona zrna kukuruza koje su oni pojeli'', pojasnio je Stjepan Paljević. ''Evo tu imam jedan hektar zemlje. Ja nisam na taj jedan hektar zemlje prošlu godinu dobio negdje oko tonu i pol u klipu, dok su drugi imali po 12, 13 tona u zrnu'', istaknuo je Stjepan Švaljug.

Ne samo da jedu usjeve već ruju i uništavaju sve pred sobom. ''Meni je već dojadilo da ja moram svaki put - daj kanal popravi, da uz ogradu, daj žicu popravi, dokad? Meni država neće sad dati za novu žicu'', razočaran je Josip Nikolić. Nisu samo svinje problem, do nedavno su bili i konji, tvrde mještani.

''Tu je zbog mene je zvao policiju jer je tvrdio da sam ih ja poubijao, jedno četiri komada su nađena krepana, službeno. On se nije odazvao, zvali su ga veterinari da identificira svoje konje, međutim pobegao je doma'', prepričava nam Ivan Balubanec.

Tada se se po selu pojavili plakati kako se traži ubojica konja - oko za oko, zub za zub, glava za glavu. ''E od onda ih zatvara, manje više da izađu van, ali ih pokupi. Oni su prije bili po dva, tri mjeseca stalno vani'', dodao je Balubanec.

Nije to prvi put da su se kamere pojavile u selu zbog farme Branka Borkovića, poznatog kao ''Mladi Jastreb''. 2013. susjedi su snimili nemili događaj kada je kobila nakon ždrijebljenja ostala na konopima.

''Ja sam bio na kolinju i kad sam došao prvi put taj cucek je visio. Znači pas je visio na konju. Za vrat ga je vukao i trgao. Kad sam ja otišao, kad je žena došla, to je prošlo jedno dvije tri minute i kad se vratio već je konj bio na koljenima i psi su njega već bili grizli'', rekao je svojevremeno 2013. u Dnevniku Nove TV Aleksandar Kovaček.

Prijava DORH-a

Konju su odgrizli uho. DORH je Borkovića kazneno prijavio za članak 205. mučenje ili teško zlostavljanje, te nanošenje nepotrebne boli ili izlaganje nepotrebnim patnjama. Tada su veterinarski inspektori utvrdili sljedeće: ''To je bila nepredviđena situacija za pse. Ti psi su konstantno s tim konjima i da su je htjeli zaklati s obzirom na veličinu tog psa, to su mogli istog momenta'', kazao je tada u Dnevniku veterinarski inspektor Velimir Sruk.

Borković je pak tada tvrdio kako su psi pokušavali pomoći kobili. ''U policiji sam gledao te snimke, vjerojatno su tu psi koji su vjerojatno pokušavali pomoći'', rekao je Borković 2013. Tada se raspravljalo o zanemarivanju životinja i neuhranjenosti. ''Mi nismo u ovom momentu taj dio istraživali, postupak je u tijeku. Sigurno da bi možda konji mogli biti bolje uhranjeni'', rekao je Sruk.

Sud je sljedeće godine oslobodio Borkovića optužbi. DORH se žalio, žalba je bila odbačena i presuda je pravomoćna.Tada je tvrdio kako je sve politički inscenirano. ''Očito se radi o ciljnoj diskretitaciji i mene kao osobe'', rekao je Borković 2013. Kaže, vjeruje da to ima veze s politikom.

Prije nešto manje od dva tjedna opet problem sa psima, no ovaj put ne u Borkovićevom dvorištu već u tuđim dvorištima. Kaže, crni su psi preskočili ogradu i zatekla ih je na kraju čina. ''Zatekla sam pse, jedna ovca je hodala, imala je rupu na sebi, oni su trčali za njom, lizali su tu krv, ova druga se negdje sakrila negdje. Imala je rane s prednje strane ogrebane, ova druga je pala ispod mene, krepala je, iskrvarila je, sve druge ovce su bile izranjavane, izgrebane, vidjele su se rupe po njima, koža popucala'', opisala je Kovaček.

Kaže, to nije prvi put. ''Ovce su mi od prvog mjeseca napadnute triput'', rekla je Kovaček i dodala da su tada zaklana tri janjca i ovca koja se trebala janjiti. Drugi put, kaže, napadnute ovce nisu uginule, ali su izgrebane. Nastradale su i susjedove ovce. On nije htio stati pred kameru, ali očevidac jest. ''Kako ne bih znao da su klali ovce! Ja sam ih zvao da dođu, dok su lajali i klali na dvorištu'', rekao je očevidac.

Strah među mještanima

U mještane se uvukao strah. Iako su psi od posljednjeg incidenta, priznaju svi, manje više zaključani. ''Dijete ne smije ići pješke, hodati ili se voziti ili ići do prijatelja, ništa ne smije'', uzrujan je Nikolić. ''Neki dan su mi dijete napali, tri puta su mi dijete napali, da je skakalo preko žice. jednom smo na hitnoj završili jer je pao, razbio ruku i koljena. Isto zbog tih istih pasa'', rekla nam je Kovaček. ''Kad god smo zvali policiju, to je džaba'', kaže Nikolić.

''Ovi su stalno pušteni, ti neki mali crni, koji stalno harače. Bilo ih je dosta nekih 30-ak komada, sad se smanjio nešto broj. Ne znam gdje su'', rekla je Adriana Babić. Zvali smo komunalno redarstvo, rekli su da surađuju s udrugom i kada bi bi zatekli pse bez nadzora i čipa da bi ih zbrinuli. Koliko je to puta bilo nisu nam znao reći.

''Kad mu dođe veterinar, jer smo imali milijun prijava za te pse, on kaže da ti psi nisu njegovi, da su psi lutalice i da ih on samo hrani'', kazala je Kovaček. Isto je, govore, i sa svinjama. ''Bio sam na sudu dva, tri puta, ne svojom voljom, gdje te onda sudac pita jesi ti zapisao brojeve markica na konju ili svinja. To je apsurd. Kako da zapišeš brojeve makrica kojih ni nema na ušima, ali i da imaju ne bi ih mogao zapisat'', zapitao se Paljević. Nikolić je istaknuo kako kada policija dođe, kaže da nije njegova. ''Kad može dobit pare od države, e - onda je moja svinja'', rekao je.

Farma je okružena šumom, ali i ogradom kroz koju se mogu provući. Pa je posvuda iskopana zemlja i otisci papaka. ''Znači ja ne smijem, a on smije sve što je zabranjeno'', nezadovoljan je Lekaj.

Kovaček, kaže da po zakonu, njemu nijedna svinja ne bi smjela izaći s farme. ''Po zakonu o svinjskoj kugi nijedna svinja ne bi smjela izaći s farme, ali njega zakon očito štiti previše i da on može raditi što hoće'', rekla je Kovaček.

Zvali smo ga, ali nam se nije javljao, pa smo otišli do kuće. Tamo smo ga zatekli i zamolili ga za izjavu, a ovo smo dobili. ''Razbil vam bum kameru i vas, to slobodno objavite ako ne prestanete slikati ovdje, ajde gubite se! Možete snimati, delati kaj god hoćete, baš me briga živo i za ovu je*enu državu i za vas i za vaše gazde i za svu tu bagru koja tu jebe. Odite, odite neka vam napušu balon pa ćete vidjeti s čim posla imate. A ne mene zaje*avat svo vrijeme. Nemam kaj govoriti, objavite kaj god hoćete je*e mi se živo kaj budete objavljivali i vi i HTV i Milanović i Plenković i sva ta bagra'', derao se Borković.

Izjavu nam nije htio dati. Rekao je da ga 30 godina progone u ovoj državi. Čuli smo se i nudili razgovor i dan nakon nemilih scena, nije pristao. Te nas pritom vrijeđao u porukama kako ne zna tko smo mi i da ne gleda naše smeće od televizije. I da nije dao dozvolu da snimamo, iako je u kameru rekao da sve slobodno objavimo!

''Ja imam svoje životinje koje su ograđene i o kojima skrbim na normalan način. Ne mogu dopustiti da moja životinja uništava tuđe imanje što on dopušta sebi'', rekao je Nikolić.

Prijetio i smrću

Mještani su očajni. Često i on njih prijavljuje pa bivaju privedeni. ''Da ga hoću ubiti. Da, rekao je'', rekao nam je Željko Jambrek. ''Privela me policija, dao sam izjavu. Ne možeš si pomoći, on ima svoje ljude gore u vrhu'', dodao je. ''Zamislite on šepav jedva hoda. Zamislite vi to, i on njega hoće ubiti'', dodaje njegova supruga.

No kada je obrnuto, govore, nema vajde. ''Prijetio mi je ubojstvom, tu sam bio na vratima. Čovjek mi samo ovako pokaže (pokazuje prstima pucanje pištoljem) da bude pucao na mene. Zovem policiju - policija me pita jel ja mislim da je on ozbiljno mislio? Kaj sam ja trebao na to sad napravit, sad ja pitam policajku da je vama to pokažem (pokazuje prstima), kaj vi bi mene prvo pitali jel ja to mislim ozbiljno'', ljutit je Balubanec.

Umirovljeni brigadir prijetio ekipi Provjerenog Foto: DNEVNIK.hr

15 godina to traje. Više ne siju kukuruz govore nam upravo zbog njegovih životinja. ''Što je najžalosnije, vi vidite da ova država, inspekcije koje bi mogle napraviti nešto, ne naprave ništa'', ističe Paljević. ''Jednostavno su rekli pa znate on je bio u ratu, on je ovo, ono. Dobro, okej, ali da li mu to daje pravo da on sustavno maltretira to svoje selo gdje je odrastao, živio?'', jasna je Kovaček. Balubanec mu se prije divio kada je Borković došao iz Vukovara. ''Svaka čast, ne. I bili smo dobri jedno vrijeme dok nije počeo'', kazao je Balubanec.

Komunikacije nema, u selu su duboko narušeni odnosi. ''Trajat će to i dalje i godinama, jer je on, izgleda lupljen u svoju stranu'', rekao je Balubanec.

Poslali smo upit policiji, odgovor nismo dobili. Veterinarska i poljoprivredna inspekcija od 2013. godine u više navrata su radile nadzor farme i utvrdile razne nesukladnosti, te su donjeli rješenja ispravljanja istih, i podnijeli optužne prijedloge protiv vlasnika prekršajnim sudovima.

Što se tiče pasa i klanja ovaca kažu da pse nisu zatekli tijekom nadzora, ali da su od lokalne samouprave zatražili poostupanje te da je inspekcijski nadzor u tijeku. Mještani kažu - životinje nisu izgladnjivane kad svima sve pojedu uokolo. Kada zagusti s policijom psi su pod kontrolom.

Pa onda opet iznova. Nakon toliko godina pisanja i prijavljivanja institucijama izgubili su vjeru u bilo što. Jedino što mogu je dizati ograde i žice.

