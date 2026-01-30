U Hrvatskoj potvrđeni novi slučajevi opasnog virusa, na snazi biosigurnosne mjere

Laboratorijskom pretragom Centra za peradarstvo Hrvatskoga veterinarskog instituta potvrđena je influenca ptica, odnosno ptičja gripa, u tri labuda u Koprivničko-križevačkoj županiji.

U tijeku je utvrđivanje podtipa virusa koje će biti gotovo tijekom današnjeg dana, a sekvencioniranje, odnosno utvrđivanje patogenosti, završit će se polovinom sljedećeg tjedna, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede.

Lešine labuda uzete su s područja jezera Jegeniš, općine Legrad u Koprivničko-križevačkoj županiji, gdje jej uginuo veći broj labudova.

"S obzirom na cirkulaciju influence ptica, u okruženju za očekivati je da će biti slučajeva influence ptica u divljih ptica i u Republici Hrvatskoj i da je to samo informacija za subjekte koji drže perad da budu pažljivi i pojačaju biosigurnosne mjere da očuvaju svoje uzgoje", naveli su iz Ministarstva.

Biosigurnosne mjere

Zbog visokog rizika od pojave i širenja influence ptica te u svrhu njezina ranog otkrivanja i sprječavanja daljnjeg širenja na čitavom području Republike Hrvatske na svim objektima na kojima se drži perad i/ili ptice u zatočeništvu, potrebno je kontinuirano provoditi najmanje sljedeće biosigurnosne mjere, koje su određene Naredbom:

obavezno je držanje sve peradi i ptica u zatočeništvu tako da je onemogućen svaki kontakt s divljim pticama

domaće patke i guske moraju se odvojeno držati od ostalih vrsta peradi

vanjski spremnici vode za perad i ptice u zatočeništvu moraju se redovito održavati čistima

zabranjena je opskrba peradi vodom iz spremnika površinskih voda kojima imaju pristup divlje ptice

obvezno je osiguravanje i održavanje higijenskih uvjeta i biosigurnosnih mjera

provedbu dezinfekcije vozila i nastambi u skladu s tehnološkim zahtjevima, korištenjem odobrenog dezinficijensa u propisanoj koncentraciji

postavljanje dezbarijera za osoblje i posjetitelje na ulazima u krug objekta

vođenje evidencija o svim vozilima i posjetiteljima koji ulaze u krug objekta

korištenje zaštitne obuće i odjeće, dezinfekcije ruku i obuće pri ulasku u objekt, čišćenje, pranje i dezinfekcija obuće pri izlazu iz objekta.

Cilj primjene biosigurnosnih mjera je onemogućiti kontakt domaće peradi i ptica u zatočeništvu s divljim pticama, posebno pticama vodaricama, koje su najčešće rezervoari virusa.

Uz obveznu provedbu biosigurnosnih mjera, subjekti su dužni redovito pratiti zdravstveno stanje životinja te veterinaru prijaviti svaku promjenu zdravlja životinja, pad proizvodnih parametara bez utvrđenog uzroka (npr. pad nosivosti, smanjeno uzimanje hrane i/ili vode) kao i uginuća peradi i ptica radi provedbe uzorkovanja i ranog otkrivanja bolesti.