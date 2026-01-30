Užas na groblju! Mrtve krivo ukopali, naplatili sahrane za žive ljude: "Lijesove smo pronašli u skladištu..."

Šokantno otkriće u Sisku - pokojnici su u više slučajeva pokapani na mjesta koja za njih nisu bila predviđena.

O ovom slučaju reporterka Dnevnika Nove TV Ivana Kopčić razgovarala je s direktorom gradskog groblja Viktorovac Dejanom Baiuttijem koji je objasnio kako se došlo do šokantnog otkrića.

"Pošto smo groblje naslijedili u gubitku, 2023. u negativna bilanca bila je 33 tisuće eura, 2025. do preuzimanja groblja taj se iznos udvostručio, pa smo išli detaljno analizirati gdje gubimo novac i naletjeli smo na slučaj odštete strankama, dakle na krivi ukop, gdje je to sve sa sudskim troškovima i troškovima odvjetnika iznosilo 9000 eura", kazao je Baiutti.

Kazao je kako je zasad potvrđen jedan takav slučaj i vansudska nagodba gdje su ostavljeni ostaci pokojnika na krivom grobnom mjestu.

Utvrđene su i druge nepravilnosti - naplaćene su dvije sahrane za žive ljude, što je također utvrđeno prilikom obračuna.

"Prilikom inventure, obračuna lijesova, utvrdili smo da dva lijesa nisu na raspolaganju, a nalaze se u skladištu. Uvidom u račune utvrdili smo da su naplaćene dvije sahrane za žive ljude bez ikakvog pravnog ugovora, bez ikakve pravne osnove", rekao je Baiutti, dodajući kako još nisu podigli kaznene prijave za ove slučajeve, ali misli da će to učiniti.

Cijeli razgovor pogledajte u videu.