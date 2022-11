Stanovi na top lokaciji, u samom središtu metropole. I bitka za njih koja traje godinama. U njima žive ljudi koji su iste te stanove otkupili od Grada Zagreba. Da bi prilikom upisa u zemljišne knjige neki shvatili kako su njihovi domovi predmet spora. Naime, ti su stanovi konfiscirani još u drugom svjetskom ratu.

90-ih se javlja nasljednica oduzete imovine. Prvotno zbog bolesti odustaje od potraživanja stanova jer joj je obećana naknada. No uskoro dolazi do obrata.

Ista ta starica potpisuje ugovor o doživotnom uzdržavanju s dvije osobe. Nakon njezine smrti, te osobe postaju vlasnici sve njezine imovine.

Sukus svega je da su neki koji u tim stanovima žive deseteljećima suočeni s činjenicom da će možda na cestu. Kako je do svega toga došlo? Istražila je reporterka Provjerenog Ana Malbaša.

"Većina stanara je u ovoj zgradi otkad ja znam za sebe… Većina ih tu živi cijeli život", kaže Nevenka Krajcar.

"Oni su ilegalci. Oni ilegalno žive u Breščenskog 12 u nekretnini koja je vraćena mojoj stranci", poručuje Almir Dervišbegović, odvjetnik nasljednice Biserke Bodulić.

U Drugom svjetskom ratu na području Jugoslavije oduzimala se imovina onima koji su surađivali s neprijateljem. Tadašnji vlasnik vrijedne peterokatnice u centru Zagreba doživio je takvu sudbinu.

"Imovina je pokojnom Milutinu Juzbašić bila konfiscirana jer je on bio osuđen na suradnju s neprijateljskom vlašću uz gubitak svih građanskih prava, osim roditeljskih. Međutim temeljem njegove molbe za pomilovanje odlukom suda su brisane sve njegove osude", rekao je Denis Husein, odvjetnik stanarke koja je otkupila stan.

U oduzetoj imovini brojni građani stječu stanarsko pravo.

"Ovo je stan u kojem sam ja odrasla, u kojem su se moji roditelji doselili 1977. godine.", nastavlja Krajcar.

90-ih godina stupa na snagu Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine. Osniva se Fond za naknadu oduzete imovine koji je bio ovlašten prodavati stanove.

Ako su oni nacionalizirani onda su vlasnici imali pravo na novčanu naknadu, a ako su konfiscirani vraćaju im se. Poslove iz nadležnosti Fonda mogli su obavljati općine i gradovi gdje se stan nalazi, pa njeni roditelji podnose zahtjev za otkup Gradu Zagrebu.

On daje potvrdu da nema zapreke da se stan otkupi. To bi značilo da nije konfisciran.

I obitelj Nevenke Krajcar potpisala je ugovor o kupoprodaji i kupila stan.

Tih 90-ih godina je Katica Koščak bila rastavljena i sama. U potrazi za mjestom za život. Poznanik Darko Hoić joj odluči dati stan koji je naslijedio od svoje majke u toj zgradi. Prvo joj ga daje u najam, a onda i prodaje.

"On je meni rekao da on ima pravo nakon mamine smrti otkupiti stan od Grada Zagreba", kaže Katica Koščak.

Kada je on prikupio sve papire i otkupio stan, onda je ona od njega kupila stan i to još u njemačkim markama. Sklopili su kupoprodajni ugovor i ovjerili ga kod javnog bilježnika, a Koščak se uknjižila kao vlasnica. "Da bi dobila odgovor da je u međuvremenu pokrenut sudski postupak, da se pojavila vlasnica koja tuži Darka Hoića", kaže ona.

Spomenuta vlasnica je Lidia Ridi Juzbašić, supruga pokojnog Milutina Juzbašića.

"Ona je podnijela zahtjev za povrat imovine oduzete njenom pokojnom suprugu Milutinu Juzbašiću. Ona je njegova jedina nasljednica, nisu imali djece", kaže Almir Dervišbegović, odvjetnik nasljednice Biserke Bodulić.

Uz zahtjev za povratom imovine, pokrenula je i tužbe za ništetnost ugovora koji su sklapani s Gradom Zagrebom. Grad Zagreb 2003. donosi rješenje da Lidija Ridi Juzbašić ima pravo na novčanu naknadu.

"I to u gotovom novcu 25 posto, ostalo u obveznicama RH. Cirka 2 milijuna i 400 kuna", kaže odvjetnik Husein.

Ona odustaje od tužbi i prihvaća novčanu naknadu, a Katica Koščak odlazi ponovno u gruntovnicu.

"Čim je maknuta plomba, onda su mi dali mogućnost da se uknjižim", dodaje Koščak.

Problema pri uknjižbi nisu imali ni roditelji Nevenke Krajcar.

Stanari žive svojim životima. Mirno, jer su se upisali kao vlasnici u zemljišne knjige.

"Ja sam se tu sad uknjižila i meni je to sve normalno, regularno, meni to više uopće nije bila briga", dodaje Koščak.

I kad se čini kako nema baš nikakvih problema, jedan dan dolazi do obrata u ovoj priči. Poštom im stiže poziv u kojem odvjetnik nove nasljednice zove vlasnike ukupno 9 stanara da dođu u Grad Zagreb. Imali su ondje što za čuti.

"Saznajem za neku nasljednicu Biserku Bodulić. Ona je nasljedila stanove u našoj zgradi", kaže Koščak.

Biserka Bodulić i još jedna gospođa potpisale su s Lidiom Ridi Juzbašić ugovor o doživotnom uzdržavanju kojim prepisuje njima nakon smrti svoju imovina u zamjenu za brigu i skrb za života. U taj ugovor se unosi sva imovina koju je Lidia Ridi Juzbašić tražila da joj se vrati.

"Ona tvrdi da je gospođa Ridi Juzbašić, da ju je uzdržavala i da je kao naknadu za uzdržavanje dobila zgradu u nasljedstvo", govori Krajcar, a Koščak dodaje: "Svi smo bili šokirani i iznenađeni".

Odvjetnik nove nasljednice Biserke Bodulić tuži ponovno sve stanare za ništetnost ugovora s Gradom Zagrebom. Mnogi su se stanari pitali kako je to moguće kada je Lidia Ridi Juzbašić ranije odustala od tužbi? Pitamo to odvjetnika Biserke Bodulić Almira Dervišbegovića.

"Vi možete povući tužbu i opet je pokrenuti. A ne možete je pokrenuti ako ste je povukli i odrekli se tužbenog zahtjeva. A Lidija Ridi Juzbašić se nije odrekla tužbenog zahtjeva", kaže Dervišbegović.

Ponovno se pokreće i postupak u Gradu Zagrebu za povrat imovine. I to po službenoj dužnosti. Radmila Bonifačić i Denis Husein su odvjetnici koji zastupaju one koji su stanove otkupili i koji su ih kupili. Držali su tijekom postupka spornim nekoliko stvari. Prvo tvrdili su da je ugovor o doživotnom uzdržavanju suspektan.

Drugo, smatrali su brojni odvjetnici da se tim ugovorom ne može automatski naslijediti buduća imovina Lidie Ridi Juzbašić.

Treće, pod znakom upitnika se tijekom postupka stavljala i konfiskacija. Odvjetnik Almir Dervišbegović je tvrdio da je neosporno riječ o konfisciranoj imovini i da se nasljednici Biserki Bodulić treba vratiti u vlasništvo ukupno 9 stanova. Prvo je u korist njegovih tvrdnji dosudio nadležni sud i ugovori o otkupu su proglašeni ništetnima. A onda je i Grad Zagreb, nakon nekoliko žalbi, 2019. donio sasvim novo rješenje. Lida Ridi Juzbašić nije ga dočekala. Umrla je 2015. godine.

"Grad Zagreb prodao dio imovine koja treba biti predmet povrata iako je u slučaju oduzimanja imovine njenog pokojnog supruga bila u pitanju konfiskacija imovine, a po zakonu o povratu, konfiscirana imovina se vraća bivšim vlasnicima odnosno njihovim pravnim sljednicima u naturi", kaže Dervišbegović.

"Meni je to neshvatljivo da neka služba može prodati nešto, a nije vlasnik i jednostavno dovesti stanare u zabludu", kaže Koščak.

Na to rješenje su se odvjetnici stanara koji su stanove otkupili ili kupili žalili Upravnom sudu u Zagrebu. I taj proces tek treba krenuti.

Ekipa emisije Provjereno je pisala Gradu Zagrebu i pitala ga kako je mogao prodavati stanove, ako je po novom rješenju koji potpisuju, ta imovina bila konfiscirana što znači da se stanovi vraćaju vlasniku i ne smiju se prodavati. Oni danas peru ruke. Kažu da Grad nije prodavao stanove u svoje ime, već kao punomoćnik nekadašnjeg Fonda za naknadu oduzete imovine. Sada je to Ministarstva financija. Pisali smo onda njima.

"Predmetnim pravomoćnim presudama utvrđeno je da su navedeni ugovori o kupoprodaji stana ništavni, te su u obrazloženju istih navedeni razlozi donesenih odluka.

Slijedom navedenog Fond za naknadu oduzete imovine kao ugovorna strana (danas Ministarstvo finacija) predmetnih ugovora dužno je postupati sukladno gore navedenim odlukama i pozitivnim propisima Republike Hrvatske", odgovorili su.

"Ako je netko pogriješio, ti ga tuži. Oni su već tu tužbu protiv grada Zagreba trebali pokrenuti za naknadu štete. Sada ja mislim da su u zastari", kaže Dervišbegović.

U cijeloj ovoj priči je zanimljiva činjenica da je postupak vodio Gradski ured za imovinsko-pravne poslove i imovinu grada. Ondje je radio Vladimir Bodulić, sada je Voditelj službe evidencije gradske imovine. A bio je savjetnik za upravljanje imovinom bivšeg gradonačelnika Milana Bandića. Njegova supruga je Biserka Bodulić, žena koja traži stanove u ulici Breščenskog 12. Sada je u mirovini. A nekoć je bila vlasnica tvrtke na nekretnine. Pred kamere Provjerenog nije htjela. Riječ je prepustila svojem odvjetniku.

"Ako netko sumnja da postoji bilo šta, 10, 12 odvjetnika učestvuje u postupku protiv mene odnosno nje, mogli su iskazivati što su htjeli", kaže Dervišbegović.

Stanari spornih stanova zbog svih procesa i postupaka koji dosad nisu išli u njihovu korist, nemaju miran san.

"Osjećaš se pomalo isfrustrirano i nemoćno jer ono što nama laicima izgleda jednostavno kroz nekakve pravne zavrzlame se iskomplicira i nije ti jasno da nešto u što si ulagao cijeli život i što imaš cijeli život, ispadne da nije tvoje… Tko živi ovdje? – Moja majka…Pokojni otac je preminuo prošle godine, ona je ostala sama i živi ovdje i ona je ta koja je upitna i ona ne zna koja je njena budućnost", kaže Nevenka Krajcar.

U najgoroj su poziciji oni koji su stanove kupili od onih koji su otkupili.

"To je meni jedina i prva nekretnina. U godinama kojima jesam, što me mogu izbacit na cestu… Bit ću beskućnik valjda, šta ja znam, nemam pojma. Ako to doživim. Sve ove godine maltretiranja i problemi sa srcem i uzimam tablete za srce i svašta, a nikoga nije briga", poručuje Koščak.

Izgube li stanari spor i na Upravnom sudu, Biserka Bodulić postala bi definitivno vlasnica čak 9 stanova u centru Zagreba koji sada vrijede neusporedivo više nego onda kada su se otkupljivali. Ona bi tako temeljem ugovora o doživotnom uzdržavanju stekla pravo malo bogatstvo. Oni koji su stanove otkupili postali bi sigurno zaštićeni najmoprimci i izgubili vlasništvo. A Katica Koščak bi mogla ili ponovno kupiti stan ili završiti na ulici.

Provjereno gledajte četvrtkom navečer na Novoj TV, a propuštenu emisiju pogledajte besplatno na novatv.hr