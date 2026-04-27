Cijene ovih zdravstvenih pregleda više su za 100 posto, ljudi su šokirani: "To je stvarno previše"

Mnoge roditelje šokirale su nove cijene zdravstvenih pregleda njihove djece sportaša, a riječ je o tome da je nedavno stupio na snagu novi Pravilnik.

"Strašno, prije šest mjeseci pregled smo platiti 35 eura, sad je 70, a još smo dodatno 20 platili za vađenje krvi. 90 eura ukupno, pa to je stvarno previše", požalila se portalu DNEVNIK.hr nezadovoljna čitateljica.

Novim Pravilnikom određen je manji broj pregleda u godini, no oni bi trebali biti detaljniji, pa je shodno tome porasla i cijena pregleda.

Novi Pravilnik o zdravstvenim pregledima sportaša uređuje način, sadržaj i učestalost zdravstvenih pregleda s ciljem sustavne zaštite zdravlja svih sportaša, bez obzira na dob i razinu natjecanja. Osnovna je svrha Pravilnika pravodobno uočavanje zdravstvenih stanja koja mogu predstavljati rizik tijekom bavljenja sportom te sprječavanje mogućih akutnih i kroničnih zdravstvenih komplikacija.

Pravilnikom se sportaši dijele u nekoliko skupina, ovisno o dobi i razini opterećenja: djeca i mladi sportaši, rekreativci te registrirani natjecatelji i profesionalni sportaši. Za svaku skupinu propisan je različit opseg i učestalost pregleda.

Za djecu i mlade sportaše propisani su obvezni inicijalni pregledi prije uključivanja u sustav treninga, a zatim redoviti kontrolni pregledi, najčešće jednom godišnje. Naglasak je na procjeni rasta i razvoja, funkcionalnog stanja srca i pluća te otkrivanju urođenih ili stečenih anomalija koje se mogu pogoršati intenzivnim opterećenjem.

Za natjecateljske i profesionalne sportaše pregledi su detaljniji i učestaliji, obično svakih 6 do 12 mjeseci, ovisno o sportu.

Standardni sportskomedicinski pregled najčešće uključuje anamnezu, klinički pregled, mjerenje krvnog tlaka, EKG, spirometriju te osnovne antropometrijske mjere (visina, težina, BMI) i procjenu funkcionalne spremnosti organizma.

Kod zahtjevnijih sportova dodaju se laboratorijske pretrage (krv i urin), ergometrija (test opterećenja) te ultrazvuk srca.

Kod sportova visokog intenziteta ili kontakta dodatno se može tražiti i specijalistička obrada (npr. ortopedska, kardiološka ili neurološka).

Cijene pregleda

Cijena sportskog liječničkog pregleda u Hrvatskoj ovisi o opsegu pretraga i ustanovi:

osnovni sportski pregled: oko 70 €, a u nekim slučajevima 70 – 90 € s laboratorijem

pregled s EKG-om i osnovnim testovima: približno 70 – 100 €

prošireni pregledi (laboratorij + EKG + spirometrija): oko 90 – 150 €

složeni sistematski sportski pregledi (UZV srca + ergometrija + laboratorij): od 150 € do 250 € i više, ovisno o paketu

Za usporedbu, osnovne pojedinačne pretrage imaju zasebne cijene, primjerice:

EKG: oko 20 – 35 €

ergometrija (test opterećenja): oko 70 – 90 €

ultrazvuk srca: oko 70 – 80 €

Rekreativni sportaši imaju nešto jednostavniji pregledni protokol, ali su i dalje obvezni obaviti osnovnu zdravstvenu provjeru prije početka intenzivnijeg bavljenja sportom. Cilj je utvrditi postoje li kontraindikacije poput srčanih bolesti, nekontrolirane hipertenzije ili drugih stanja koja bi mogla predstavljati rizik.

Pravilnik također jasno definira privremene i trajne zdravstvene zabrane sudjelovanja u sportskim aktivnostima. U slučaju otkrivanja određenih stanja sportašu se može izdati privremena zabrana do završetka liječenja ili dodatne dijagnostike, dok se u težim slučajevima može preporučiti trajno ograničenje.

Poseban naglasak stavljen je na dokumentaciju i evidenciju. Svi nalazi moraju biti uredno vođeni i dostupni nadležnim sportskim savezima i klubovima, a zdravstveni pregled ima ograničeno vremensko važenje nakon kojeg ga je potrebno obnoviti kako bi sportaš zadržao pravo sudjelovanja u natjecanjima.

Pravilnik također potiče preventivni pristup, što znači da se ne gleda samo trenutačna sposobnost sportaša za natjecanje nego i dugoročno očuvanje zdravlja, s ciljem smanjenja rizika od ozljeda i iznenadnih zdravstvenih događaja na terenu.