Čekanja na preglede i do tri godine: "Riječ je o teškom kršenju prava pacijenata"

Povodom Europskog dana prava pacijenata, koji je u subotu, Hrvatska udruga za promicanje prava pacijenata oglasila se priopćenjem u kojem je obavijestila javnost o stvarnom stanju lista čekanja te ujedno predložila konkretna rješenja.

"S obzirom na to da ministrica nije upoznata sa stvarnim stanjem naručivanja i stvarnim vremenima čekanja, dat ćemo točan uvid temeljen na zaprimljenim pritužbama pacijenata.

Više od 50 posto pritužbi odnosi se upravo na liste čekanja, koje su u mnogim slučajevima toliko duge da predstavljaju nedostupnu zdravstvenu zaštitu.

Iako pacijenti imaju pravo na refundaciju troškova kada zdravstvenu uslugu obave privatno ako se dijagnostička pretraga ne može provesti u medicinski opravdanom roku, HZZO takve zahtjeve sustavno odbija jer taj rok nije jasno definiran. Stoga zahtijevamo da se hitno propiše medicinski opravdan rok čekanja u javnom zdravstvenom sustavu nakon kojeg pacijent može ostvariti pravo na privatnu uslugu o trošku osiguranja", poručili su iz Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata.

Naglašavaju da je također nužno omogućiti, kao što je praksa u zemljama zapadne Europe, da specijalisti već na nalazu jasno naznače u kojem je roku potrebna određena pretraga. Primjerice, ako pacijenta upućuju na CT pretragu, treba biti jasno navedeno da se ona mora obaviti u roku od X dana. Na taj bi se način liste čekanja regulirale prema medicinskim prioritetima, a ne situacijama u kojima, prema zaprimljenim prijavama, onkološki pacijenti čekaju i do godinu dana na kontrolne preglede.

"Zbog ovakvog sustava specijalisti u bolnicama često nisu u mogućnosti kvalitetno se skrbiti o pacijentima jer im to organizacija sustava onemogućava. Stvarna situacija, unatoč izjavama ministrice, jest da su pacijenti na listama čekanja za liste čekanja, odnosno da se za brojne pretrage uopće nije moguće naručiti. To u praksi znači čekanja koja mogu trajati i do tri godine. Smatramo da je riječ o teškom kršenju prava pacijenata i prava osiguranika te da je nužno hitno uvesti predložene promjene", poručili su iz Hrvatske udruge za promicanje prava pacijenata.

Ovo su neki od komentara ogorčenih pacijenata zbog situacije i čekanja na preglede.

"Mama, koja je onkološki pacijent, naručivala se za UZV abdomena koji joj treba za sljedeću kontrolu i kažu joj da nema termina, mogu je staviti na listu čekanja, a to je preko godinu dana. Koliko bi čekala da nije onkološki pacijent? Sramota za naše zdravstvo. Uzimaju nam novce za zdravstvo, sve bolnice su u dugovima, a kad trebamo nešto obaviti, opet si moramo platiti ako ne želimo čekati godinu dana."

"Naručila sam se za preventivni pregled UZV dojke 10. 4., a dobila termin 19. 2. 2029. Na svu sreću, nisam bolesna, nego je ovo čisto prevencija, ali me strahovito ljuti što vlada i Plenković financiraju bolnice u susjednoj državi, a naše zdravstvo su srozali do dna i pogoduju privatnim poliklinikama."

"Šest mjeseci za pregled neurokirurga i dok dobijem termin, nalaz magneta više ne vrijedi, pa radim novi magnet privatno, onda konačno dođem doktoru, CD mu neće očitati i onda mi čovjek kaže (hvala mu, jedan od rijetkih, drugi bi me otpilio) 'dođite mi drugi tjedan s novim CD-om, primit ću vas, jer ako se idete naručivati ponovo, termina za mene za ovu godinu više nema', to je bilo u prvom mjesecu... Hvala doktoru, došla sam drugi tjedan ponovo i primio me, ali halo, idućih 11 mjeseci nema termina za pregled."