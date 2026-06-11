SAD započeo nove udare na Iran. Trump zaprijetio: "Bombardirat ćemo ih do smrti"

Sjedinjene Države započele su novi krug udara na više ciljeva preko noći u Iranu, izjavila je američka vojska, dok je predsjednik Donald Trump obećao još više napada ako se ne postigne mirovni sporazum. Iran je odgovorio protunapadima na američke ciljeve u Kuvajtu i Bahreinu.

"Udari su odgovor na iransku neopravdanu i kontinuiranu agresiju", izjavilo je Središnje vojno zapovjedništvo u objavi na X-u, dodajući da je napad započeo nakon ponoći u četvrtak u Teheranu.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde izjavio je rano u četvrtak da su pokrenuli protunapade na 18 američkih vojnih ciljeva u zračnim bazama u Kuvajtu i Bahreinu, a bahreinsko ministarstvo unutarnjih poslova izjavilo je da su se oglasile sirene.

Vrhovno iransko združeno vojno zapovjedništvo upozorilo je da će pucati na svaki brod koji pokuša proći kroz Hormuški tjesnac, koji je uglavnom zatvoren mjesecima. Iranski mediji izvijestili su da je na dva broda otvorena vatra.

U kasnijoj objavi, američko Središnje zapovjedništvo negiralo je da je tjesnac zatvoren, rekavši da komercijalni brodovi i dalje prolaze kroz tjesnac unatoč iranskim prijetnjama. Trump je ranije tijekom dana rekao da brodovi prelaze tjesnac bez iranskog dopuštenja kao dio tajne vojne misije.

Napadi su najnoviji razvoj događaja u eskalirajućoj razmjeni udara koja prijeti ponovnim rasplamsavanjem rata velikih razmjera, koji je prekinut početkom travnja kada su se dvije strane dogovorile o krhkom prekidu vatre.

Trump je u srijedu navečer novinaru Fox Newsa Treyju Yingstu rekao da će napadi uskoro prestati, ali da će ih "bombardirati do smrti" ako iranski čelnici odmah ne potpišu sporazum sa SAD-om, napisao je Yingst na X.

Iranske novinske agencije izvijestile su o eksplozijama u nekoliko gradova, uključujući Sirik, Kargan, Bandar Abbas, Minab, Varamin i Karaj.

Američki ministar obrane Pete Hegseth predstavio je taj potez kao pokušaj prisiljavanja Irana na sporazum o okončanju sukoba, rekavši novinarima tijekom posjeta Centralnom zapovjedništvu na Floridi da će napadi "unaprijediti naše vojne interese i također poboljšati naš diplomatski položaj".

"Večeras ćemo ih snažno udariti i nadamo se da će Iran donijeti dobru odluku", rekao je. "Ako trebamo pregovarati bombama, pregovarat ćemo bombama."

Sjedinjene Države i Iran nekoliko su puta razmjenjivali vatru otkako je probni prekid vatre stupio na snagu, čak i dok su pregovarači bezuspješno tražili kraj rata, koji je sada u četvrtom mjesecu. Trump je više puta rekao da je dogovor blizu, iako nije bilo znakova napretka, a istovremeno je prijetio nastavkom bombardiranja.

Američka vojska ciljala je protuzračnu obranu i radarske lokacije oko Hormuškog tjesnaca nakon što je američki jurišni helikopter oboren u blizini strateškog plovnog puta u ponedjeljak. Iran je odgovorio raketnim i napadima dronovima na američke baze u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu. Američki dužnosnik rekao je da nije bilo značajne štete.

Iran je optužio SAD za napad na rezervoare koji su opskrbljivali pitkom vodom 10 sela i kršenje međunarodnog prava.

"Ovo nije kolateralna šteta - to je proračunati ratni zločin i flagrantno kršenje ljudskih prava", rekao je glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baghei.

Pentagon nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.

Trump, koji je već prijetio uništenjem iranske civilne infrastrukture, nije rekao hoće li predstojeći napadi ciljati elektrane i mostove.

Unatoč ratobornom jeziku s obje strane, bilo je znakova nastavka diplomatskih napora.

Iranski mediji izvijestili su da je delegacija iz Katara, koja je posredovala između Sjedinjenih Država i Irana, u srijedu sletjela u Teheran kako bi razgovarala o najnovijim događajima.

U ratu su poginule tisuće ljudi, a poremećena je otprilike petina svjetske opskrbe naftom i prirodnim plinom, što je znatno povećalo cijene. Iran je blokirao promet kroz Hormuški tjesnac, dok su SAD zadržale vlastitu blokadu iranskih luka.

Sukob je postao politička glavobolja za Bijelu kuću, a ankete pokazuju da Trumpova podrška pada usred bijesa birača zbog visokih cijena benzina. Neki republikanci otvoreno su se zabrinuli da bi ih nepopularnost rata mogla koštati kontrole nad Kongresom na međuizborima u studenom.