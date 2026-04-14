Što učiniti ako izgubite pravo na obvezno zdravstveno osiguranje? Ovo su tri opcije

Prema zakonu, pravo na obvezno zdravstveno osiguranje imaju hrvatski državljani s prebivalištem u Republici Hrvatskoj i stranci s odobrenim stalnim boravkom ili dugotrajnim boravištem u Republici Hrvatskoj.

Građani kojima se mijenja status, bilo da su završili školovanje, mijenjaju posao ili prolaze kroz druge za osiguranje bitne promjene, moraju voditi računa o rokovima u kojima se moraju prijaviti HZZO-u kako bi ostvarili pravo na obvezno zdravstveno osiguranje.

Kako vratiti zdravstveno osiguranje?

No što ako netko propusti rok za prijavu promjene i tako izgubi pravo na obvezno zdravstveno osiguranje?

Prema podacima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, oko 127.000 nezaposlenih koji nisu u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje imalo je obvezu osobnog javljanja kako bi zadržalo zdravstveno osiguranje. Njih više od 10 tisuća prošle godine to nije učinilo. Time su izgubili pravo na zdravstveno osiguranje na teret države.

Za osobu koje je izgubila pravo na obvezno zdravstveno osiguranje postoje tri opcije:

pronaći zakonsku osnovu po kojoj u tom trenutku ispunjavaju propisane uvjete, a za koju nije propisana obveza osobnog pristupa HZZO-u jednom u tri mjeseca (primjerice kao član obitelji osiguranika, korisnik nacionalne naknade, branitelj).

samostalno plaćati doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje

ostvariti pravo preko centra za socijalnu skrb

Što se tiče zakonske osnove po kojoj osobe mogu ostvariti pravo na obvezno zdravstveno osiguranje, najsigurnije je javiti se najbližoj ustrojstvenoj jedinici HZZO-a.

U slučaju da osoba ne ispunjava uvjete za osiguranje niti prema jednoj od propisanih osnova osiguranja, može se osigurati po osnovi osiguranja za koju je obvezna osobno uplaćivati doprinos za obvezno zdravstveno osiguranje. U tom slučaju, moguće je i ugovoriti trajni nalog kojim banka automatski skida iznos za osiguranje s računa. Podatke za plaćanje moguće je dobiti u područnoj službi HZZO-a.

Obvezu i visinu mjesečnog doprinosa utvrđuje nadležna Porezna uprava Ministarstva financija. Iznos doprinosa koji utvrđuje Porezna uprava mijenja se svake godine, a za 2026. godinu iznosi oko 125 eura mjesečno.

Osobe koje nemaju sredstava za uzdržavanje osiguravaju se na obvezno zdravstveno osiguranje na osnovi rješenja koje u prvom stupnju donosi nadležno upravno tijelo županije u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih im poslova državne uprave koji se odnose na socijalnu skrb, ako obvezno zdravstveno osiguranje ne mogu ostvariti po drugoj osnovi.

Dakle, osoba koja nema mogućnosti plaćati si obvezno zdravstveno osiguranje može se javiti nadležnom centru za socijalnu skrb te tako ostvariti pravo na zdravstveno osiguranje.

