Ova zemlja djeci želi zabraniti društvene mreže nakon skandala: "Neka grade prijateljstva"

Kanadska vlada u srijedu je predstavila novi zakon o digitalnoj sigurnosti kojim bi se zabranile društvene mreže za djecu mlađu od 16 godina, uz izuzeća za platforme koje ispunjavaju određene sigurnosne standarde, nekoliko mjeseci nakon što je Australija donijela prvu takvu zabranu u svijetu.

Prijedlog zakona također predviđa stroža pravila za AI chatbotove, programe koji simuliraju ljudski razgovor. Vlada planira uspostaviti digitalnog regulatora koji bi određivao sigurnosne standarde, rekao je vladin dužnosnik.

Tvrtke koje prekrše pravila mogle bi se suočiti s kaznama u iznosu od tri posto globalnog prihoda ili do 10 milijuna kanadskih dolara (7,2 milijuna američkih dolara), ovisno o tome koji je iznos veći.

"Platforme društvenih medija i AI chatbotovi osmišljeni su kako bi privukli pozornost. Ne podržavaju zdrav razvoj djetinjstva i postali su izvor tjeskobe, izolacije, depresije i niza drugih izazova mentalnog zdravlja za mnoge mlade Kanađane", rekao je Marc Miller, ministar kanadskog identiteta i kulture.

"Ovaj zakon pružit će sigurnije okruženje mladim Kanađanima i osnažiti ih da se povežu osobno, grade prijateljstva, fokusiraju se u školi i uče vještine iz stvarnog svijeta kako bi mogli napredovati."

Prijedlog zakona dolazi u parlamentarnu proceduru nekoliko tjedana nakon što su obitelji pogođene jednom od najgorih masovnih pucnjava u zemlji tužile OpenAI. Tvrde da je tvrtka znala kako je osumnjičeni napadač planirao napad koristeći ChatGPT, ali o tome nije obavijestila policiju.

OpenAI nije odmah odgovorio na zahtjev za komentar.

Australija je u prosincu postala prva država na svijetu koja je zabranila društvene mreže djeci mlađoj od 16 godina. Mjesec dana nakon stupanja zakona na snagu, društvene mreže kolektivno su deaktivirale račune gotovo pet milijuna tinejdžera.

Vladini dužnosnici na tehničkom brifingu rekli su da bi moglo proći godinu dana prije nego što zakon bude usvojen te dodatnih 18 mjeseci prije uspostave digitalnog regulatora.

Glasnogovornik Googlea, vlasnika YouTubea, rekao je da je tvrtka spremna surađivati sa saveznom vladom na uspostavi viših sigurnosnih standarda za sve platforme kako bi roditelji imali više povjerenja i kontrole pri odabiru sigurnijih internetskih sadržaja za svoju djecu.

Meta, vlasnik Instagrama i Facebooka, kao i X Elona Muska, nekadašnji Twitter, te Snapchat, nisu odmah odgovorili na zahtjeve za komentar.

Francuska, Danska i Poljska također razmatraju stroža pravila za korištenje društvenih mreža među djecom, dok je Grčka u travnju najavila da će od siječnja 2027. zabraniti pristup osobama mlađim od 15 godina.

Premijer Mark Carney ima tijesnu većinu u parlamentu, koji bi uskoro trebao otići na ljetnu stanku.

Brett Caraway, izvanredni profesor na Sveučilištu u Torontu koji se bavi tehnologijom i privatnošću, rekao je da bi kanadski prijedlog bio sveobuhvatniji od australskog zakona.

"Kanadski prijedlog podrazumijevao bi složeniji skup obveza i promjena na platformama. Njegov je cilj preoblikovati ekosustav društvenih mreža kako bi bio sigurniji za djecu, dok se australski zakon uglavnom odnosi na ograničavanje pristupa tom ekosustavu", rekao je.

"Opseg je također širi jer bi se kanadski zakon bavio i umjetnom inteligencijom."