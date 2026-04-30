Bivši sudac Trgovačkog suda optužen za krađu 20 milijuna kuna: Novac izvlačili iz giganata poput Željezare Sisak i Tempa

Optužno vijeće zagrebačkog županijskog suda potvrdilo je optužnicu protiv bivšeg suca Trgovačkog suda Mihaela Kovačića kojeg Uskok tereti da je sa suoptuženicima, od sredine 2008. do veljače 2021. izvlačio novac iz stečajnih postupaka, potvrdio je Hini glasnogovornik suda Krešimir Devčić.

Uz Kovačića, potvrđenom Uskokovom optužnicom obuhvaćeno je još petero osoba među kojima su dvoje nekadašnjih stečajnih upravitelja, inače otac i kćer Branko i Iva Petanjek, doznaje se na sudu.

Ranije tijekom postupka, s Uskokom se u zamjenu za blažu kaznu nagodio Jurica Kovačić, brat bivšeg stečajnog suca Mihaela Kovačića, koji je osuđen na 11 mjeseci rada za opće dobro. Uz Juricu Kovačića, krivnju je priznalo još dvoje okrivljenika te su i oni sporazumno osuđeni na 11 mjeseci rada za opće dobro.

Svo troje neće morati vratiti novac koji je bivši sudac Mihael Kovačić prebacio na njihove račune jer su odmah po uplatama taj novac predali sada već bivšem sucu zagrebačkog Trgovačkog suda.

Uz njih, ranije se nagodio i sučev sin Patrik Kovačić koji je, nakon priznanja da je otvarao račune kako bi na njih bio polagan novac izvučen iz raznih stečaja, osuđen na devet mjeseci zatvora zamijenjenih radom za opće dobro. Izrečena mu je i novčana kazna od 8435 eura.

Također, ranije se nagodio i Andrija Mažić, suprug optužene voditeljice pisarnice Trgovačkog suda Aleksandre Mažić, koji je osuđen na 11 mjeseci zatvora također zamijenjenih radom za opće dobro. Uz to, izrečena mu je i novčana kaznu od tisuću eura.

Uz nekadašnjeg suca Mihaela Kovačića, njegovog brata i sina te supruga njegove suradnice s Trgovačkog suda, Uskokova optužnica obuhvaćala je i njegovu suprugu Ivanku Kovačić, šogora Krunoslava Haramusteka te Ivana Prpić, nećaka Kovačićeve supruge.

Uskokova optužnica zahvatila je i Branku Rajković, majku nekadašnje voditeljice pisarnice, voditeljičinog brata Nenada Rajkovića te Vlastu Jagarčec Gajdu.

Uskok tereti skupinu da su od 2008. do 2021. izvlačili novac iz stečajne mase raznih tvrtki, među kojima Željezare Sisak, Generalturista, Tempa i Pamučne predionice Gline, tako što bi po nalogu Mihaela Kovačića otvarali račune predstavljajući se i kao direktori tvrtki koje potražuju novac iz stečajne mase.

Nakon što bi novac bio uplaćen na te lažirane račune, skupina bi ga podizala po Kovačićevom nalogu i potom trošila na otplatu kredita, kupnju vikendica, automobila i slično. Na taj način priskrbili su najmanje 20 milijuna kuna, dok su stečajni dužnici oštećeni za najmanje 22,5 milijuna kuna.