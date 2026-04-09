Potpuni kaos na važnom zagrebačkom raskrižju: Zbog puknute cijevi sve stoji

Nakon što je u srijedu poslijepodne došlo do puknuća cjevovoda na križanju Ulice grada Vukovara i Avenije Marina Držića, još od tada radnici pokušavaju sanirati nastalu štetu no radovi su otežani, a s time je i otežan i promet tim dijelom grada.
Dio stanara Vukovarske od sinoć od 23 sata nije imalo vode, no u 7 ujutro voda je ponovno puštena iako sanacija još uvijek traje.
Promet tim dijelom grada u potpunom je kaosu od jutros. Velike su kolone u Vukovarskoj, a posebno u Držićevoj u smjeru grada, kolona je već od Mosta mladosti.
Zbog zastoja na raskrižju Vukovarske i Držićeve, prometne gužve preselile su se i na Heinzelovu i Slavonsku aveniju, gdje se promet također odvija usporeno i u kolonama.
