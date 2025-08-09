Hrvatski pomorci oglasili se o puštanju kapetana Bekavca: "Znali smo od samog početka..."

Hrvatska pomorska zajednica dočekala je u subotu ujutro s olakšanjem vijest da je kapetan duge plovidbe Marko Bekavac, koji je u Turskoj bio osuđen na 30 godina zatvora zbog optužbi za krijumčarenje droge, napokon na slobodi i ponovno u domovini.

Glavni tajnik Sindikata pomoraca Hrvatske Neven Melvan poručio je da je riječ o "pravdi koja je dugo čekala".

"Uložili smo maksimalne napore, surađivali s ministarstvima, okupili velik broj ljudi i naposljetku uspjeli uvjeriti tursko pravosuđe i institucije u ono što smo znali od samog početka – da je kapetan Bekavac nedužan", rekao je Hini Melvan, prisjećajući se dugotrajne i iscrpljujuće borbe.

Kriminalizacija pomoraca je rak-rana sustava

Dodao je kako sada slijedi razdoblje oporavka za kapetana i njegovu obitelj, ali i da slučaj otvara širu temu kriminalizacije pomoraca, koja je, kako je rekao, "rak-rana sustava".

Snažne emocije nije skrivao ni predsjednik Udruge pomorskih kapetana Sanjin Dumanić. "Ogromno je zadovoljstvo što je kapetan Bekavac napokon pušten na slobodu. Svi smo dali svoj doprinos, ali da se nije uključila hrvatska Vlada, pitanje je bismo li uspjeli", izjavio je.

Prisjetio se tribine koju su organizirali o kaznenom i ratnom pravu te zapovjednoj odgovornosti, naglasivši da bez političke potpore pravni argumenti ne bi bili dovoljni.

Dumanić je upozorio na težinu situacija u kojima se pomorci mogu naći, podsjetivši na ranije slučajeve, poput onoga kapetana Laptala. "Kapetani čine sve kako bi spriječili rizike, ali kriminalci su često korak ispred. Kada čujete da netko može dobiti 30 godina zatvora, to vas slomi. Ponekad se dogodi da nešto promakne – ne znate što se događa ni u stanu do vas, a kamoli na brodu dugom 300 metara", kazao je.

"Veleposlanik je učinio više od sto posto"

Melvan je posebno zahvalio Ministarstvu vanjskih poslova i hrvatskom veleposlaniku u Turskoj Hrvoju Cvitanoviću, "koji je učinio i više od sto posto".

Podsjetio je da je sindikat bio prisutan na svim ročištima, angažirao kolege iz Međunarodne federacije transportnih radnika (ITF) u Turskoj, kontaktirao organizacije koje se bave pravima pomoraca i surađivao s Udrugom poslodavaca u nastojanju da se ubrza sudski postupak.

"Pravna praksa razlikuje se od zemlje do zemlje, nije isto suočiti se s pravosuđem u Indiji, Turskoj, Šri Lanki ili unutar Europske unije. Upravo zato važno je da kao društvo nastavimo snažno štititi prava naših pomoraca, gdje god se nalazili", poručio je.

Jutros je stigao u Split

Bekavac je u turskom zatvoru proveo gotovo dvije godine, a njegovo oslobađanje, koje je jutros potvrdio ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan, pomorska zajednica vidi kao poticaj za daljnji rad na jačanju institucionalne zaštite hrvatskih pomoraca diljem svijeta. Očekuju i konkretne zakonodavne mehanizme kako se slične situacije ne bi ponavljale.

Splitski kapetan uhićen je u listopadu 2023. godine u Turskoj i optužen za krijumčarenje 137 kilograma kokaina, nakon što je droga pronađena na njegovu brodu Phoenician M u luci Eregli. U rujnu prošle godine osuđen je na 30 godina zatvora, što je šokiralo njegovu obitelj i hrvatske pomorce.

Bekavčeva odvjetnica Jasna Kotarac Jabuka potvrdila je da je kapetan jutros stigao u Split te dodala kako trenutno boravi s obitelji na Čiovu.