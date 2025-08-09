Obavijesti Foto Video Pretražite
VRATIO SE U HRVATSKU

Hrvatski pomorci oglasili se o puštanju kapetana Bekavca: "Znali smo od samog početka..."

09. kolovoza 2025.
Neven Melvan
Neven Melvan Foto: Ronald Gorsic/Cropix
Kapetan duge plovidbe Marko Bekavac, koji je u Turskoj bio osuđen na 30 godina zatvora zbog optužbi za krijumčarenje droge, jutros se vratio u Hrvatsku.
