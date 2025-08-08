Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
TKO SU KANDIDATI?

U MOST-u se spremaju unutarstranački izbori: "Spreman sam biti i zadnji čovjek u stranci, ako će to pomoći"

Piše Petra Buljan/DNEVNIK.HR, 08. kolovoza 2025. @ 20:39 komentari
Nikola Grmoja i Božo Petrov
Nikola Grmoja i Božo Petrov Foto: DNEVNIK.hr
Za neke političare ljetni predah, a za članove MOST-a samo zagrijavanje za vruću jesen. Čekaju ih unutarstranački izbori, a mogući kandidati za čelno mjesto u stranci već se naziru.
Najčitanije
  1. Medicinski helikopter - Ilustracija
    Očevid u tijeku

    Teška nesreća: Ozlijeđeno petero ljudi, po dijete došao helikopter
  2. Hitna pomoć i policija - Italija
    Panika u susjedstvu

    Dvoje ljudi preminulo zbog trovanja hranom, 12 hospitalizirano: Svi su naručili isto
  3. Carinska uprava
    balkanski recept

    FOTO Vozača autobusa zaustavili na granici, carinici pronašli neočekivani plijen

Komentirajte clanke na portalima Nove TV i osvojite vrijedne nagrade

Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Sretni Šveđanin pogodio je Eurojackpot i bogatiji je za 36 milijuna eura
SRETNIK
Izvučen Eurojackpot: Pogledajte gdje odlazi više od 36 milijuna eura
Trump o susretu s Putinom te otkrio neke detalje mirovnog sporazuma
Susret
Trump progovorio o susretu s Putinom: "Bit će razmjene teritorija"
Vučić novinarki N1: “Ponudio sam referendum, odbili su” – pa iznio dramatičnu prijetnju vješanjem
BRLOG I SVINJAC
VIDEO Vučića pitali zašto je kukavica koja ne raspisuje izbore: On pričao o svojem vješanju na Terazijama
Trovanje hranom u Italiji: Dvoje ljudi preminulo, 12 hospitalizirano
Panika u susjedstvu
Dvoje ljudi preminulo zbog trovanja hranom, 12 hospitalizirano: Svi su naručili isto
SAD i Rusija planiraju sporazum o primirju koji bi učvrstio Putinova osvajanja
Bloomberg objavio
Otkriveno što Trump nudi Putinu kako bi prekinuo rat u Ukrajini
Netanyahu optužuje Njemačku da "nagrađuje" Hamas nakon obustave izvoza oružja
Razočaran je
Izraelski premijer optužio Njemačku da "nagrađuje" Hamas
Teška nesreća u Čačincima: Više ljudi ozlijeđeno, među njima i dijete
Očevid u tijeku
Teška nesreća: Ozlijeđeno petero ljudi, po dijete došao helikopter
Trovanje hranom u Italiji: Dvoje ljudi preminulo, 12 hospitalizirano
Panika u susjedstvu
Dvoje ljudi preminulo zbog trovanja hranom, 12 hospitalizirano: Svi su naručili isto
Dva vozača autobusa iz Bugarske u jednom su danu pokušali prokrijumčariti više od 11 tisuća cigareta
balkanski recept
FOTO Vozača autobusa zaustavili na granici, carinici pronašli neočekivani plijen
Nakon napada u Igranama načelnik poručio: "Apelirao bih da prodaju kuće"
Mjesto od 400 ljudi
Nakon napada u kojem je preminuo 67-godišnjak, načelnik poručio: "Prodajte kuće, tu suživota više nema"
Urušilo se gradilište u Zagrebu: "Koliko rade, urušit će se toga još i više"
Sve veći problem
Gradilište se urušilo usred zagrebačkog kvarta: "Čuo se prasak i onda se sve srušilo"
Bjegunac iz zatvora Đorđe Radomirović ubio oca četvoro djece
Potraga u tijeku
Bjegunac iz zatvora ubio oca četvero djece. Ušao u kafić, ugasio muziku i pitao: "Tko ju smije ponovo pustiti?"
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Teška nesreća u Čačincima: Više ljudi ozlijeđeno, među njima i dijete
Očevid u tijeku
Teška nesreća: Ozlijeđeno petero ljudi, po dijete došao helikopter
Dva vozača autobusa iz Bugarske u jednom su danu pokušali prokrijumčariti više od 11 tisuća cigareta
balkanski recept
FOTO Vozača autobusa zaustavili na granici, carinici pronašli neočekivani plijen
Trovanje hranom u Italiji: Dvoje ljudi preminulo, 12 hospitalizirano
Panika u susjedstvu
Dvoje ljudi preminulo zbog trovanja hranom, 12 hospitalizirano: Svi su naručili isto
show
Vesna Zmijanac hitno hospitalizirana
susjedi zabrinuti
Bivša ikona Jugoslavije hitno hospitalizirana: "Stanje joj se pogoršava..."
Brandi Glanville tvrdi da joj se lice raspada
"Pretjerala sam..."
Nekad su se divili njezinoj ljepoti, a danas se boji pogledati u ogledalo: "Lice mi se raspada..."
Udala se komičarka Marina Orsag
''zaljubljenost do ušiju!''
Naša najpoznatija komičarka podijelila predivnu vijest: ''Ljudi moji, oženih se!''
zdravlje
Kako smršaviti bez vježbanja? Evo 13 načina
Znanstveno potkrijepljeno!
Kako smršaviti bez vježbanja? Evo 13 načina
Melanom: Simptomi koje ne smijete ignorirati
Oprez!
Melanom: Simptomi koje ne smijete ignorirati
Što zapravo znači biti u braku bez seksa?
Normalno ili ne?
Što zapravo znači biti u braku bez seksa?
zabava
Podijelio neobičan ulov, takvo što viđa se samo jednom u životu
Kolika je vjerojatnost?
Podijelio neobičan ulov, takvo što viđa se samo jednom u životu
Nećete vjerovati što za sobom vuče ovaj BMW! Originalnost oduševila domaću publiku
"BMW i pol"
Nećete vjerovati što za sobom vuče ovaj BMW! Originalnost oduševila domaću publiku
Njihove mačke su čisti urnebes, pogledajte što sve izvode
LOL
Njihove mačke su čisti urnebes, pogledajte što sve izvode
tech
"Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće
Umjetna inteligencija
"Počeo sam plakati": Ono što ChatGPT predlaže tinejdžerima šokantno je i zastrašujuće
Opasnost iz dubina: Drevni rasjed prijeti potresom jačim od 7,5 stupnjeva koji bi mogao promijeniti izgled cijelog područja
Već se trebao dogoditi, ali...
Opasnost iz dubina: Drevni rasjed prijeti potresom jačim od 7,5 stupnjeva koji bi mogao promijeniti izgled cijelog područja
OpenAI najavio promjene: ChatGPT više neće savjetovati korisnike da prekinu sa svojim partnerima
Savjet koji ne treba tražiti od AI
OpenAI najavio promjene: ChatGPT više neće ovo savjetovati
sport
Na vrhu Zagreba buknula senzacija: Povratak Mirka Barišića u Dinamov ring?
Oporba sprema udar
Na vrhu Zagreba buknula senzacija: Povratak Mirka Barišića u Dinamov ring?
Maksimir proključao za Hrvatsku: Pogledajte jednu od najboljih koreografija u povijesti Bad Blue Boysa
svaka im čast
VIDEO Maksimir proključao za Hrvatsku: Pogledajte jednu od najboljih koreografija u povijesti Bad Blue Boysa
Celje pobijedilo Lugano 5:0 u 3. pretkolu Konferencijske lige
Pukla je petarda
Slovenci priredili senzaciju! Razmontirali sedam puta vrjedniju momčad, Hrvat zabio dva gola
tv
Daleki grad: Njihova se nada u trenutku pretvorila u agoniju
DALEKI GRAD
Daleki grad: Njihova se nada u trenutku pretvorila u agoniju
Leyla: Kamo žuri - je li stvarno puknula cijev?
LEYLA
Leyla: Kamo žuri - je li stvarno puknula cijev?
Zlatni kavez: Njezine su je riječi ganule pa joj je povjerila opasnu tajnu
ZLATNI KAVEZ
Zlatni kavez: Njezine su je riječi ganule pa joj je povjerila opasnu tajnu
putovanja
Recept za knedle sa šljivama koje smo rado provjerili hrpu puta
Hit ljetna slastica
Recept za knedle sa šljivama koje super ispadaju baš svaki put
Nepripitomljena ljepotica: Tirkizna uvala na Korčuli bez kafića, restorana i signala
Najljepša na otoku?
Nepripitomljena ljepotica: Tirkizna uvala na Korčuli bez kafića, restorana i signala
Napuštena Hrvatska: Pogledajte kakvu tugu skriva "propala kraljica", hotel koji je trebao biti ponos Velebita
U raljama birokracije
Napuštena Hrvatska: Pogledajte kakvu tugu skriva "propala kraljica", hotel koji je trebao biti ponos Velebita
novac
UEFA ruskim klubovima isplatila više od 10 milijuna eura, ukrajinskim ništa. Razlog je pomalo čudan
Kako će ovo objasniti
UEFA ruskim klubovima isplatila više od 10 milijuna eura, ukrajinskim ništa. Razlog je pomalo čudan
Trump je izgleda bio u pravu. Carine su podigle američko gospodarstvo, a gdje je Europa? Lagano tone
Ne piše nam se dobro
Trump je izgleda bio u pravu. Carine su podigle američko gospodarstvo, a gdje je Europa? Lagano tone
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
Više ni ne skriva
"To sada možemo zvati korupcijom". Kako je Trump iskoristio predsjedničku poziciju za širenje svog globalnog carstva
lifestyle
Recept za kolač brzi Gonzales
Jednostavna priprema
Ovaj kolač gotov je brzo, da brže ne može, a to mu i samo ime kaže. Evo recept
Ulična moda Zagreb u ženstvenoj haljini bez naramenica
modni pogodak
U centru Zagreba pronašli smo najženstvenije dnevno izdanje, baš je tip-top!
Bloom Tatarinov u mokasinama i košulji Ralph Lauren
"BORIS ŠUPUT U MALOM"
Zbog ovog izdanja u košulji i mokasinama Blooma su prozvali najslađim dječakom na svijetu
sve
Recept za kolač brzi Gonzales
Jednostavna priprema
Ovaj kolač gotov je brzo, da brže ne može, a to mu i samo ime kaže. Evo recept
Ulična moda Zagreb u ženstvenoj haljini bez naramenica
modni pogodak
U centru Zagreba pronašli smo najženstvenije dnevno izdanje, baš je tip-top!
Vesna Zmijanac hitno hospitalizirana
susjedi zabrinuti
Bivša ikona Jugoslavije hitno hospitalizirana: "Stanje joj se pogoršava..."
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene