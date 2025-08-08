U MOST-u se spremaju unutarstranački izbori: "Spreman sam biti i zadnji čovjek u stranci, ako će to pomoći"

Je li, nakon 13 godina vrijeme za promjenu na čelu MOST-a? Božo Petrov o svemu šuti. Jedini je do sada vodio stranku, u čak tri mandata.



"Vrijeme za promjenu je onda kad se stagnira, u životu i poslu, pa tako i u politici, to je zanat koji ne trpi stagnaciju", smatra Ante Kujundžić iz MOST-a.



U Sabor su na velika vrata ušli prije 10 godina, odmah s 19 mandata.

Danas ih imaju 7. U superizbornoj godini nisu se proslavili. Pa se upravo Ante Kujundžić, čije su suze u saboru mnoge dirnule, spominje kao potencijalni kandidat.

