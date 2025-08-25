Drama na moru: Mladića na luftiću odnijeli valovi, pokrenuta hitna akcija spašavanja

Prava drama odvijala se jučer poslijepodne u Kvarnerskom zaljevu gdje su valovi na pučinu odnijeli mladića koji je bio na luftmadracu.

Policija je jučer u 17:35 je zaprimila dojavu Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru da se ispred Ičića na luftmadracu nalazi maloljetna osoba koju odnosi more.

U potragu se odmah uključila posada službenog plovila pomorske policije P - 214, koja je započela obilazak akvatorija. More je bilo valovito uz svjež vjetar. Samo pola sata kasnije, ispred gradske plaže u Lovranu, policijski službenici pronašli su maloljetnika, ukrcali ga na plovilo i pružili mu odgovarajuću pomoć.



Mladić nije bio ozlijeđen i osjećao se dobro, a na obali ga je dočekao otac kojem je povjeren na daljnju skrb.

Kako bi se spriječile moguće nesreće, policija apelira na roditelje da uvijek nadziru maloljetne osobe dok su u moru, a kupačima preporuča da rekvizite za plivanje, kupanje ili zabavu koriste u uvjetima koji ne predstavljaju opasnost od moguće promjene vremenskih prilika ili okolnosti na moru.