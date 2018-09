Područje Šibenika noćas su zatresla dva potresa.

Prvi, slabiji potres magnitude 3 prema Richteru stanovnici Šibenika i okolice osjetili su noćas oko 1:30, a drugi oko 5 ujutro.

Prema prvim podacima jačina drugog potresa iznosila je 4,2 Richtera s epicentrom tri kilometra sjeverno od Vodica i osjetio se na širem području.

"U Vodicama je baš dobro zatreslo. Prvi je duže trajao, a ovaj je bio jači - napisao je jedan stanovnik na facebook stranici portala Infovodice", javlja portal infovodice.hr

Map of the testimonies received so far following the #earthquake M4.2 in Croatia 40 min ago pic.twitter.com/EP3dHhJ7cn