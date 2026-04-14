Tomašević obišao novi vrtić i najavio isplate štete nakon nevremena: "Bitno da nema dvostrukog financiranja"

Zagrebački gradonaćenik Tomislav Tomašević sa zamjenicima je obišao novoizgrađeni dječju vrtić u zagrebačkom naselju Stenjevec – prvi vrtić na području Španskog i Stenjevca nakon gotovo 15 godina.

Objekt površine gotovo 2.000 četvornih metara smješten je na parceli od oko 8.000 četvornih metara, a moći će primiti 10 odgojnih skupina, odnosno oko 200 djece.

Ravnatelj dječjeg vrtića Izvor Krešo Tomljenović pohvalio je izgradnju i popratno igralište, te poručio da će djeca i zaposlenici sigurno biti zadovoljni.

Tomašević je rekao da bi radovi, koji dobro napreduju, trebali biti gotovi do ljeta.

"Vrtić je jako bitan s obzirom na potrebe kvarta i broj djece. 15 godina nije bilo novog vrtića, a ovaj će površinski biti jedan od najvećih u Zagrebu te će biti dovoljno prostora i za sve druge potrebne sadržaje. Ukupna vrijednost je 6,6 milijuna eura, od čega se 4,7 financira iz gradskog proračuna, a ostatak iz EU fondova", rekao je Tomašević.

Dodao je da se u Zagrebu ukupno ulaže 125 milijuna eura u nove vrtiće te da ih je do sad otvoreno 16, a još 12 je u procesu izgradnje ili će ona uskoro krenuti. Oni bi trebali osigurati mjesta za oko 3000 djece. Do početka pedagoške godine bi vrata trebali otvoriti i vrtići u Borovju, Podbrežju i Remetincu.

"Svaki kapitalni projekt, ako je to moguće, nastojimo financirati iz EU fondova, ali kad je riječ o vrtićima, tu oni nisu bili dostupni. I kad su se natječaju raspisali, postotak koji smo mogli dobiti bio je vrlo mali - oko 25 posto. Primarno ih financiramo iz gradskog proračuna, dakle 84 posto njih", poručio je Tomašević.

Govoreći o šteti nastaloj nakon nevremena koje je pogodilo Zagreb, naglasio je da Grad ne isplaćuje odštetu, već financijsku pomoć, iz solidarnosti.

"Kad proglasite prirodnu nepogodu, često ta pomoć iz javnih sredstava iznosi pet posto. O tome će se po hitnom postupku odlučivati idućeg tjedna, vjerujem da će Skupština to izglasati, odnosno da ćemo isplaćivati 70 posto štete na stambenim objektima i vozilima", poručio je, dodajući da im se u slučaju nejasnoća mogu obratiti iako je prošao rok za prijave štete.

"Ukupno je zaprimljeno 4874 prijava, od toga 3851 prijava štete na stambenim objektima, 881 na osobnim vozilima i 142 na poljoprivrednoj površini i infrastrukturi", objavio je. Šteta na nadgrobnim spomenicima obuhvaćena je drugom odlukom te se prijavljuje Holdingu.

Rekao je da da se većina prijava odnosi na oštećen krov, zatim stolariju, fasadu i ograde. Mobilni timovi, više od 100 zaposlenika je na terenu i odradili su 1140 lokacija.

"Bitno je da nema dvostrukog financiranja - ako se dobiva novac od osiguranja, onda se ne može dobiti isti iznos iz gradskog proračuna", poručio je.

Dozvole za Hod za život

Na pitanje o prozivkama inicijative Hod za život o tome da je tražio popis izvođača i onda temeljio odluku o održavanju na tome, kao i odugovlačenju procedura, rekao je da "nije neuobičajeno da se organizatore traži popis izvođača kako bi se procijenilo je li veličina površine koja se traži primjerena s obzirom na izvođača".

"Taj dan je Dan Europe i na Trgu bana Jelačića će biti događaj koji organizira Grad. Tražili su alternativnu lokaciju na Zrinjevcu, kojom upravlja gradska ustanova Priroda grada Zagreba. Tamo je već lani bio dozvoljen koncert, vjerujem da će biti i sad. Inicijativa Hod za život mora dostaviti potrebnu dokumentaciju. Kao i prošle godine, tražili su ih registracije vozila koji mogu ući na Zrinjevac i postavljati potrebnu logistiku. Kad to dostave, dobit će dozvolu, kao i prošle godine", rekao je Tomašević.

"Dozvola za promet će biti riješena ovaj tjedan, ali napominjem da su poslali zahtjev prije oko devet radnih dana", dodao je.

Rekao je da, iako se ne slaže s zakonskom zabranom pobačaja koju podupire Hod za život, dozvole nikad nisu bile upitne, pa neće biti ni ove godine.

Otvaranje podvožnjaka na Slavonskoj

Tomašević je rekao da je jučer ministar Bačić iznio informacije da su se stvorili uvjeti za pripremu otvaranja podvožnjaka, napominjući da su sredinom ožujka krenuli u asfaltiranje, kako bi iskoristili to vrijeme.

"Nismo mogli završiti asfaltiranje da dijelu koji se nalazi točno ispod nebodera Vjesnik, tako da će se to završiti, a mora se promijeniti i cijela prometna signalizacija. Bitno nam je da imamo maksimalno moguću prometnu propusnost na raskrižju. Očekujem da se najkasnije u ponedjeljak otvori podvožnjak", kazao je gradonačelnik.