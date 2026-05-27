Plenković odlučio: Ovo je najizgledniji novi šef HNB-a

Premijer Andrej Plenković donio je odluku o kandidatu za novog guvernera Hrvatske narodne banke (HNB), a konačna odluka bit će poznata nakon sastanka vladajuće koalicije u srijedu.

Najizgledniji kandidat za novog šefa središnje banke je dosadašnji predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e Ante Žigman, doznaje Dnevnik Nove TV.

Boris Vujčić, koji je dosad bio na čelu HNB-a, odlazi na novu funkciju, naime, 1. lipnja preuzima prestižnu dužnost potpredsjednika Europske središnje banke (ESB) u Frankfurtu.

Hrvatski sabor guvernerom ga je imenovao u tri navrata – 2012., 2018. i 2024. Zbog njegova odlaska morat će se imenovati novi guverner, a procedura je takva da ga Sabor imenuje na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja uz mišljenje Odbora za financije, odnosno klubovi zastupnika šalju Odboru za izbor prijedloge kandidata, a Odbor potom utvrđuje odluku koju predlaže na plenarnu sjednicu.

Vujčić je prije odlaska na novu dužnost za Dnevnik Nove TV otkrio detalje krize koja je umalo srušila financijski sustav Hrvatske, a govorio je i o potencijalnim nasljednicima u HNB-u.

I, kako se sada čini, budući novi šef HNB-a Ante Žigman svoju je karijeru započeo upravo u središnjoj banci. Žigman je predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Hanfe, od 2018. godine. Nadležnost Hanfe obuhvaća sve financijske nebankarske usluge, od regulacije i nadzora tržišta kapitala, osiguranja, investicijskih i mirovinskih fondova do pružatelja usluga virtualne imovine.

Žigman je također bio pomoćnik i državni tajnik u Ministarstvu financija, a njegova supruga ministrica je regionalnog razvoja i fondova EU-a u Plenkovićevoj vladi Nataša Mikuš Žigman.