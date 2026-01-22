Plenković odgovorio na Trumpov poziv u članstvo Odbora za mir

Predsjednik Vlade Andrej Plenković dva dana nakon poziva američkog predsjednika Donalda Trumpa u članstvo Odbora za mir na službenom X profilu očitovao se o toj inicijativi.

Naglasio je kako poziv predsjednika Trumpa iznimno cijeni te obrazložio stav Vlade.

"Podržavanje i unapređenje povijesnog mirovnog procesa na Bliskom istoku ostaje jedan od najvažnijih i najplemenitijih ciljeva koje dijelimo sa Sjedinjenim Američkim Državama i širom međunarodnom zajednicom.

U tom duhu, hrvatska Vlada trenutno procjenjuje pravne i druge aspekte prijedloga i konstruktivno će surađivati s našim američkim i europskim partnerima u budućnosti. Nastavit ćemo snažno zagovarati očuvanje i jačanje transatlantskih odnosa te unapređenje mira na Bliskom istoku i šire.”, poručio je premijer.

I highly appreciate the invitation extended by @POTUS to join the Board of Peace.



Supporting and advancing the historic peace process in the Middle East remains one of the most important and noble objectives we share with the United States and the broader international… — Andrej Plenković (@AndrejPlenkovic) January 22, 2026

Iz Vlade je također potvrđeno kako je na današnjem potpisivanju povelje o osnivanju Odbora za mir Hrvatska bila uključena na veleposlaničkoj razini.

Na službenom X-u tim se povodom oglasila hrvatska veleposlanica u Švicarskoj i Lihtenštajnu Andrea Bekić.

"Počašćena sam što sam prisustvovala pokretanju inicijative Odbora za mir koju je vodio predsjednik Donald Trump u Davosu na #WEF26! Drago mi je što sam na ovom važnom događaju upoznao svoju kolegicu, veleposlanicu SAD-a u Bernu Callistu Gingrich! Mir je u fokusu!", stoji u objavi veleposlanice Bekić.